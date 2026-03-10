杉浦太陽、18歳長女・希空の手作りケーキとの記念ショット添え45歳の誕生日を報告「健康第一で、アラフィフ頑張ります」 5児の父、妻は辻希美
タレント・辻希美（38）の夫でタレントの杉浦太陽が10日、自身のブログを更新。同日に45歳の誕生日を迎えたことを報告し、長女でタレント・希空（のあ・18）からもらった手作りケーキとの記念ショットを披露した。
【写真】「パパお誕生日おめでとう」父・杉浦の顔をイメージしたようなデザインの長女・希空の手作りケーキ
「コアと寝てたら、0時に叩き起こされてw寝ぼけながら…おめでとう〜っと、希空の手作りケーキでお祝いしてくれました ありがとねー」「写真は昼に撮ったよw」とうれしそうに明かし、1枚の写真をアップ。ケーキは杉浦の顔をかたどったようなかわいらしいデザインで、皿にはチョコペンで「パパお誕生日おめでとう（ハートマーク）祝45」とメッセージが記されている。
続けて「朝から子どもたち送り出して、そのまま朝トレーニング」と、変わらない日常が過ごせる喜びを噛み締めるようにつづりながら、「健康第一で、アラフィフ頑張ります」と45歳を迎えての意気込みを明かしていた。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生した。
