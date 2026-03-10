「ホワイトデーで悩まない」「甘いものが苦手でも安心」お菓子以外で喜ばれる“消えものギフト”
ホワイトデーのお返しというと、お菓子を選ぶ人が多い。しかし実は「お菓子以外の消えものギフト」が喜ばれることも少なくない。甘いものが苦手な人にもOK、実用的で重くなりすぎないのが魅力だ。今回は2000〜5000円前後で買える、センスよく見える“消えものギフト”を厳選。ホワイトデーはもちろん、ちょっとしたお礼や誕生日などにも使えるアイテムを紹介する。
【写真】「センスいい！」使い心地＆香りの良さで“間違いない”ハンドバーム
■Aesop（イソップ）アロマティック ハンドバーム
ギフトとしても人気の高いコスメブランド。中でもハンドクリームは定番アイテムで、香りの良さと使い心地の良さからファンが多いアイテムだ。ハンドクリームは日常的に使う消耗品なので、ギフトでも重くならず気軽に贈れるのが魅力。男女問わず使いやすいシンプルなデザインもポイントで、ホワイトデーのお返しとしても選びやすい“センスいいギフト”の代表格といえる。
●おすすめポイント
・消耗品なので気軽に贈れる
・男女問わず使いやすい
・“センスいい人感”が出るブランド
■SABON フェイスポリッシャー クラリファイング
洗顔と角質ケアを同時に叶えるポリッシャー。毛穴汚れをやさしく落としながら肌をなめらかに整えてくれるため、スキンケア好きの人にも喜ばれやすいアイテムだ。SABONはパッケージの高級感もあり、「ちゃんと選んだ感」が出るのもギフトとして人気の理由。毎日使う消えものなので実用性も高く、ホワイトデーのお返しにもぴったりのアイテムといえる。
●おすすめポイント
・ブランド力があって失敗しにくい
・毎日使う消えもの
・パッケージが可愛い
■SHIRO サボン フレグランスディフューザー
SHIROの中でも人気の高い“サボン系の香り”のルームフレグランス。清潔感のある香りで甘すぎないため好みが分かれにくく、ギフトとしても選びやすいアイテムだ。部屋で使える香りのギフトは実用性が高く、消えものギフトとしても定番。シンプルで洗練されたデザインなのでインテリアにもなじみやすく、「センスいい贈り物」として選ばれることが多いアイテムだ。
●おすすめポイント
・部屋が心地よい香りになる
・シンプルでおしゃれなデザイン
・香りギフトの定番ブランド
■クナイプ バスソルト
入浴剤はホワイトデーの“消えものギフト”として定番のアイテム。クナイプのバスソルトは香りの種類が豊富で、リラックス系ギフトとしても人気がある。大容量タイプはコスパも良く、毎日のバスタイムに使える実用性の高さも魅力。肩こりや疲れを感じたときのリラックスタイムにも使えるため、幅広い人に贈りやすいアイテムだ。
●おすすめポイント
・リラックスタイムを楽しめる
・実用性が高い
・香りの種類が豊富
■john masters organics リップエッセンスプランパー
ナチュラルコスメブランドとして人気のジョンマスターオーガニック。リップケアアイテムは小さめのギフトだが、ブランド力があるため満足度の高いプレゼントになりやすい。乾燥しやすい季節にも使いやすく、持ち歩きやすいサイズ感も魅力。男女問わず使いやすいアイテムなので、ホワイトデーのお返しにも選びやすいギフトだ。
●おすすめポイント
・ナチュラルコスメブランド
・持ち歩きやすいサイズ
・男女どちらにも使いやすい
■uka スカルプブラシ ケンザン
美容好きの間で人気の頭皮ケアアイテム。シャンプー時に使うスカルプブラシで、頭皮マッサージやツボ押しにも使えるのが特徴だ。自分ではなかなか買わないアイテムだが、もらうとうれしい“ちょっと気の利いたギフト”。サロンブランドの安心感もあり、美容好きの人へのプレゼントとしても選ばれることが多いアイテムだ。
●おすすめポイント
・サロンブランドの安心感
・頭皮マッサージに使える
・実用性が高い
■gelato pique ハンドケアセット（巾着＆ショッパー付き）
“可愛いもの好き女子”に人気のジェラートピケ。ハンドソープとハンドクリームのセットは見た目の可愛さもあり、ギフトとして選びやすいアイテムだ。香りもやさしく、季節を問わず使えるのもポイント。ラッピング付きのセットも多く、ホワイトデーのお返しとしてそのまま渡しやすいギフトといえる。
●おすすめポイント
・見た目が可愛い
・季節問わず使える
・ギフトセットで渡しやすい
ホワイトデーのお返しはお菓子が定番だが、実はコスメや香りアイテムなどの“消えものギフト”も喜ばれることが多い。実用的で重くなりすぎず、センスよく見えるのも魅力だ。今回紹介したアイテムは2000〜5000円前後で買えるものばかりなので、ホワイトデーはもちろん、ちょっとしたお礼や誕生日ギフトにもおすすめ。気の利いたプレゼントとして覚えておくと便利なアイテムだ。
