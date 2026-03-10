お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が１０日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」で、ＷＢＣを見るためにＮｅｔｆｌｉｘをつけると、必ず出てくるある注意に「毎回笑っちゃうの」と打ち明けた。

大の野球好きの塙はもちろんＷＢＣも熱心に視聴。前日の韓国対オーストラリアの白熱した試合についても「昨日、すごかったね！」「いい試合だったね！」と大興奮だ。

そしてこの日のパートナーである相席スタート・山崎ケイに「ちなみにＮｅｔｆｌｉｘは入ってる？」と聞くと、山崎は「Ｎｅｔｆｌｉｘだけちょうど入ってない」と笑った。

すると塙が「ぜひニッポン放送で聞いていただきたいが、ＷＢＣは７歳以上しか見られないから」と言い出し、山崎は「え？そうなんですか？」ときょとん。塙は「ニッポン放送で言うことじゃないけど、ぼくはＮｅｔｆｌｉｘちょっとしか見てないですよ？」などと取ってつけたようなことを言うと「ＷＢＣつけると７歳以上って出てくるの」と、画面の左上に「年齢制限７＋」と表示が出ると説明。

「その理由が言葉遣いってでてくるのが、毎回笑っちゃうの」といい、山崎も「ヤジとかがあるから？」と不思議がった。塙は「『アウト』とか教育に良くないんじゃない？」などとすっとぼけ、「びっくりするの。開くたびに７歳以上って。うちはギリギリ大丈夫だけど」と言うと、山崎も「じゃあ、子どもに見えないようにコッソリ見ないと」と笑っていた。