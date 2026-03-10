［東日本大震災１５年］

３月１１日で、東日本大震災の発生から１５年になる。

震災では、震源から遠い東京都でも帰宅困難やエレベーターの閉じ込めなどが相次ぎ、都市の弱点があらわになった。その後の災害などでも大規模停電や内水氾濫といった新たな災害リスクに加え、大規模火災のような古くからの課題も浮き彫りになり、関係者たちの備えが進む。

高層階エレベーター停止

政府が昨年１２月に公表した首都直下地震の被害想定によると、２０２３年までの１０年間で東京圏の１５階建て以上のマンションは約３割増えた。オフィスビルも含め、都市部で林立する高層建築物ではハード、ソフト両面で災害対策が進む。

東日本大震災では、全国で少なくとも１４万基超のエレベーターが停止。閉じ込めも２００件以上発生し、救出まで９時間以上を要した例もあった。震度５強を観測した東京都江東区の地上４８階建てマンション「シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン」でもエレベーターが停止し、住人の中西英介さん（６０）は「非常階段を上がる人もいたが、高層階の住民らがロビーに滞留していた」と振り返る。

相次ぐ地震を受け、エレベーター各社は、揺れを検知すると自動で最寄り階に停止させる機能の導入などを進める。

日立ビルシステム（東京）は、災害による停電時に電気自動車（ＥＶ）からマンションに電力を供給し、エレベーターを稼働させる画期的なシステムを開発した。昨年１１月に完成した大阪府交野（かたの）市のマンションに初導入され、担当者は「操作も容易で、住民の方でも素早く復旧させられる。日頃使うものを無理なく災害に活用できる」と話す。

住民も備えを進める。「シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン」では、震災を教訓に理事会を中心とした「災害協力隊」を発足。エレベーター停止時に「在宅避難」ができるよう、マンション内の倉庫に水や食料などを備蓄し、毎年２回防災訓練を繰り返して避難誘導の手順などを確認している。隊長を務める中西さんは「顔が見えるつながりが、災害時の『共助』につながるはずだ」と強調する。

ブラックアウト・計画停電

最大震度７を観測した２０１８年９月の北海道胆振（いぶり）東部地震では、「ブラックアウト」と呼ばれる大規模停電が発生。札幌市を含めた道内全域の約２９５万戸が、最大約４５時間にわたり停電した。

地震の直後、道内の電力需要の半分を賄っていた火力発電所が機器の故障で停止。需要と発電量のバランスが崩れたことで送電網に負荷がかかり、安全装置が作動するなどして他の発電所も次々と停止し、大規模停電に至った。

札幌市の公務員木下博史さん（５７）はマンションのエレベーターが止まり、自宅のある１１階まで階段での昇降を強いられた。給湯器も動かず水のシャワーを浴びたといい、「真冬に起きたと想像したらぞっとする」と振り返る。

東日本大震災では、東京電力福島第一原発事故に伴う電力不足で、関東などで「計画停電」が約２週間実施された。鉄道の運休や病院の治療中断などの影響が各地で生じた。

災害による電力不足などに備え、政府も対策を進めている。２０年には電気事業法などを改正し、各事業者に災害時の関係機関との連携方法を定めた計画策定を義務づけた。また、各社には復旧手順や工具の統一なども促している。

火災

大地震の際、都市部で懸念されるのが火災だ。最新の首都直下地震の被害想定でも、死者や建物被害の７割が火災によるとされており、１９９５年の阪神大震災でも神戸市内で大規模火災が起きている。

１９２３年の関東大震災では、１０万人超の死者・行方不明者の９割が火災で犠牲になった。特に、現在の東京都墨田区にあった空き地「陸軍被服廠（ひふくしょう）跡」では炎が竜巻のように激しく渦を巻く「火災旋風」が発生し、３万８０００人が死亡する大惨事となった。

大規模火災時に強風が吹けば、火災旋風が起きる恐れがある。昨年１１月に大分市佐賀関（さがのせき）で起きた火災でも、炎や煙が渦を巻くように上昇するのが確認された。東京理科大の桑名一徳教授（火災科学）も「佐賀関でも火災旋風が起きたとみられる」とし、「特に木造住宅密集地域では大規模火災や火災旋風の危険性を認識し、複数の避難場所や経路を想定すべきだ」と訴える。

内水氾濫

近年の大雨では、下水道や排水路の処理能力を超えて水があふれる「内水氾濫」が都市部で目立つようになった。市街化が進み、雨水が浸透しにくいアスファルト舗装などが広がったことも一因とみられる。

２０１９年の台風１９号では、１５都県の計約３万戸が内水氾濫による浸水被害を受けた。大規模な冠水が生じた川崎市の武蔵小杉駅近くでは、タワーマンション地下の電源設備が浸水し、停電や断水が１週間以上にわたり続いた。

被害を受けて国土交通省は２０年、電気設備は上階に設置するなど浸水対策の指針を策定。自治体には内水氾濫のハザードマップ作成なども呼びかけている。

◇

社会部 柳沼晃太朗、広瀬航太郎、編成部 徳澄奏、デザイン部 武石光央が担当しました。