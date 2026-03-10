「オープン戦、阪神２−１西武」（１０日、甲子園球場）

阪神は終盤の好機を生かして、西武に競り勝った。

存在感を発揮したのは昨オフから野手に転向した西純だ。六回の守備から途中出場すると、同点の八回１死三塁でこの試合最初の打席が巡った。カウント３−１からウィンゲンターの１５４キロに対応すると、打球は中前へポトリと落ちる勝ち越し適時打。野手として“甲子園デビュー”となった一戦で、貴重な打点を挙げてみせた。スタンドも大歓声に包まれた。

先発・ルーカスは３回２安打無失点と、上々の内容を披露した。初回１死から西川、渡部を連続で見逃し三振。二回は先頭・ネビンのバットを折って二ゴロに斬った。その後は四球と安打で２死一、二塁とされるも、古賀悠を中飛。最速１５３キロの直球とスイーパーを主体に投球を組み立て、本塁を踏ませなかった。

来日初の対外試合登板となった３日の強化試合・侍ジャパン戦（京セラ）では、最速１５６キロを記録するなど１回を無失点。開幕ローテ入りを狙う新助っ人が甲子園デビューを好内容で飾り、順調に段階を踏んだ。

打線は四回１死で３番・中川が左翼スタンドへ先制ソロ。フルカウントから高橋光成の６球目をたたき込んだ。これで中川は６日・ソフトバンク戦からオープン戦４試合連続安打。自身にとってはオープン戦初アーチとなり、左翼の開幕スタメンに向けて大きくアピールした。