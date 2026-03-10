俳優の川崎麻世が9日に自身のアメブロを更新。HOUND DOGのボーカル・大友康平の古希を記念したライブを訪れたことを報告した。

【映像】川崎麻世、GACKT主催の恒例“テキーラ祭り”を公開

この日、川崎は妻・花音さんとライブへ足を運んだことを明かし「70歳とは思えない体力と迫力ある声量で会場が響き渡ってました」（原文ママ）と絶賛。約1年前にミュージカルで共演したのがきっかけで大友との親交があることをつづった。

続けて、ステージ上での大友の様子を「ステージ狭しと走り回ってましたからね」と説明し、そのパワフルな姿に花音さんが「俺が70歳になってもあんな元気でいれるか心配してました」と話していたことを明かした。

また、ライブ後には大友から「この後も寿司でスシ？」と行き先を言い当てられたエピソードを披露。「妻と親友夫妻と初めての寿司屋に行って来ました」と報告し、堪能した寿司の写真を公開した。

最後に「俺よりも頻繁に寿司を食べてる寿司好きな芸能人の方っているのかな？」とつづり、ブログを締めくくった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」