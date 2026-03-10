中川翔子（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/03/10】歌手でタレントの中川翔子が3月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの離乳食を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】40歳双子出産タレント「考えられてて素敵」かぼちゃをペーストした手作り離乳食公開

◆中川翔子、離乳食作りを報告「今日から野菜ウィークに突入」


中川は「離乳食こしらえた！今日から野菜ウィークに突入」と報告。丁寧に裏ごしされたと思われる、鮮やかなオレンジ色のかぼちゃペーストの写真を披露した。

◆中川翔子の離乳食作りに反響


この投稿に、ファンからは「離乳食作りお疲れ様です」「とっても美味しそう」「考えられてて素敵」「尊敬する」といったコメントが寄せられている。

中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）

