双子出産の中川翔子「今日から野菜ウィークに突入」手作り離乳食公開「尊敬する」「考えられてて素敵」の声
【モデルプレス＝2026/03/10】歌手でタレントの中川翔子が3月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの離乳食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳双子出産タレント「考えられてて素敵」かぼちゃをペーストした手作り離乳食公開
中川は「離乳食こしらえた！今日から野菜ウィークに突入」と報告。丁寧に裏ごしされたと思われる、鮮やかなオレンジ色のかぼちゃペーストの写真を披露した。
この投稿に、ファンからは「離乳食作りお疲れ様です」「とっても美味しそう」「考えられてて素敵」「尊敬する」といったコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中川翔子、離乳食作りを報告「今日から野菜ウィークに突入」
◆中川翔子の離乳食作りに反響
