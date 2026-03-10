peco「我ながらすごい」“27kg7歳児”息子の肩車ショット公開「かっこいいママ」「お家の天井高い」の声
【モデルプレス＝2026/03/10】タレントのpecoが3月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子を肩車する様子を公開した。
◆peco、息子を肩車する様子披露
pecoは「27kg7歳児肩車してるの我ながらすごい」とつづり、自宅リビングで息子を肩車する様子を公開。足元には2人を見上げる愛犬が写っており、pecoは「でもそろそろ本気でガチでやばくなってきた」と明かしている。
◆pecoの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「微笑ましい一コマ」「27kgはすごい」「かっこいいママ」「どんどん大きくなってる」「ずっと仲良しで素敵」「わんちゃんむ含めてすべてが可愛い」「お家の天井高い」などの声が上がっている。
pecoとryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
