お店で焼いた アップルパイ（提供写真）

写真拡大

【モデルプレス＝2026/03/10】セブン-イレブンでは、店内の専用オーブンで焼き上げて提供する「セブンカフェ ベーカリー」より、新作「お店で焼いた アップルパイ」を、3月17日（火）より沖縄県を除く全国の店舗で順次発売する。

【写真】セブン「アサイーバナナスムージー」リニューアル復活

◆ベーカリー製品に新作「お店で焼いた アップルパイ」


「お店で焼いた アップルパイ」は、発酵バターが香るサクサクのパイ生地と、ごろっとした果肉感が楽しめるりんごソースを合わせたパイ。できたてならではのサクっとした本格派のアップルパイを片手で手軽に味わえる。

◆焼き立ての香りとりんごの果実感


フィリングにはりんご果肉とりんごソースを組み合わせ、食感とジューシーさ、甘さと酸味のバランスにこだわって調整。また、主役のりんごを包み込むパイ生地には、発酵バターをふんだんに使用。店で焼くからこそ感じられる、豊かな香りとサクッと軽やかな食感を楽しめる。（modelpress編集部）

■お店で焼いた アップルパイ


価格：260円（税込280.80円）
販売エリア：全国（沖縄県を除く）
※取り扱い店舗限定

【Not Sponsored 記事】