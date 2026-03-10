俳優の今田美桜さんが、自身のインスタグラムを約3か月ぶりに更新し投稿。滞在していたパリでのオフショットを披露しました。



【写真を見る】【 今田美桜 】 パリでのオフショット公開 ファン歓喜 「国宝級に可愛すぎる」



今田さんは、先日フランス・パリで開催された、DIOR(ディオール)の2026-27年秋冬ウィメンズコレクションに出席。

写真では、黒いレースが裾にあしらわれた膝上丈のグレーのミニスカートを着用した今田さん。







「FR@dior」と一言だけ投稿された記事では、エッフェル塔を背景に、芝生の上にたたずむ今田さんのシルエットが投稿されており、仕事の合間に美しいパリの町並みを歩き、楽しんだことが伺えます。







他の写真では、パリの青空の下、カフェやレストランと思われるバルコニーにたたずみ、DIORのイベントでも着用した衣装をまとってにっこりと微笑む様子が投稿されています。





同じ投稿では車窓からパリの町並みをのぞき込む様子もアップされています。

車内には日差しが差し込み、次の写真でも青空の下、ミニスカート姿で芝生を歩き、空を見上げる様子を投稿。

滞在中は天気にも恵まれ、快適なパリ旅を楽しんだことが伺えます。







別の投稿では、クラシカルな一人がけのソファに座り、大胆にカットされた黒いレースのスカートから見えるすらりとした美脚を披露した今田さん。

先ほどの穏やかなほほえみとは一転、アンニュイな表情でカメラから目線を外したその姿には妖艶さも漂います。







まるで映画のワンシーンかのような今田さんの貴重なオフショットに、ファンからは「目の保養すぎる」「本当に素敵すぎる」「国宝級に可愛いすぎる」などとコメントが上がっています。

また、今田さんは3月5日に29歳の誕生日を迎えたばかり。ファンからは「お誕生日おめでとう」のコメントも相次ぎました。







【担当：芸能情報ステーション】