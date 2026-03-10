【はとバス】77周年の特別コースは″東京の名所巡り＆海鮮丼ランチ″。オリジナルグッズ付きはうれしい《5日間限定》

はとバスは、2026年3月19日から、「おかげさまで77周年♪はとバスTOKYOセレクション」を5日間限定で運行します。

運行日は3月19日・20日・21日・22日・29日の5日間です。3月10日現在、一部の日程は「満員」となっています。

約5時間の特別コースで東京を満喫

はとバスの定期観光バスの運行は1949年3月19日に開始され、今年で77周年を迎えました。これを記念して、はとバスは東京の代表的名所や観光地を巡り、歴史を感じられる特別コース「おかげさまで77周年♪はとバスTOKYOセレクション」を運行します。

本コース参加者だけに、限定特典として非売品のオリジナルグッズをプレゼントします。

新旧のはとバスがデザインされた非売品のタオルと、レトロな記念乗車券です。

また、バスガイドはレトロな制服を着用して案内します。

「あの頃」を思い出させてくれる懐かしい制服は、はとバスの歴史も感じられる演出です。

コースは、東京駅丸の内南口を10時40分に出発し、桜田門や国会議事堂をドライブで巡り、東京タワー・メインデッキから地上150mの展望を眺めます。そのあとはレインボーブリッジやお台場を通り、銀座キャピタルホテルでオリジナルメニューのまぐろ三食丼のランチを味わいます。

ランチのあとは浅草観音と仲見世で自由散策をして、上野駅から歌舞伎座、銀座をドライブしつつ、15時30分に東京駅丸の内南口に到着予定です。

料金は、大人7700円、子ども（6歳以上12歳未満）5190円。

はとバスの予約サイトでツアーの詳細確認や予約ができます。

※写真はイメージです。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部