越谷アルファーズ、マーティンが全治1カ月以上の負傷で離脱…ナタイを新たに獲得

越谷アルファーズは3月10日、ジャレル・マーティンの負傷およびインジュアリーリスト登録、ジョーダン・ナタイとの「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」選手契約合意を発表した。

現在31歳のマーティンは、208センチ108キロのパワーフォワード。「NBAドラフト2015」でメンフィス・グリズリーズから1巡目全体25位指名を受け、オーランド・マジックを含め4シーズンで通算184試合に出場した実績を持つ。その後は中国、オーストラリア、イスラエル、トルコ、韓国のチームを渡り歩き、越谷へ加入。負傷した3月7日のB1第24節を含めて38試合に出場し、1試合平均11.得点6.2リバウンド2.0アシストを記録していた。インジュアリーリスト公示事由は右半膜様筋筋損傷。全治は1カ月以上になるという。

7日に33歳の誕生日を迎えたナタイは、196センチ103キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。主に母国ニュージーランドで選手キャリアを重ね、2025年11月に長崎ヴェルカのサポートコーチに就任した。1月に契約解除が発表され、選手として香川ファイブアローズへ。2月にはレバンガ北海道へ移籍すると、2試合に出場後、ケビン・ジョーンズの復帰に伴って契約が解除されていた。

ニュージーランド代表にも名を連ねるナタイは公式HPで「越谷アルファーズでプレーする新たな機会をいただき、とてもワクワクしています。新しいチームメイトと共にプレーできることを楽しみにしていますし、素晴らしいファンの皆さんの前でプレーできることを楽しみにしています。チームとファンの皆さんのために勝利を積み重ねていきたいと思います」とコメントした。

なお、越谷は15勝26敗で東地区9位。11日はホームの越谷市立総合体育館で富山グラウジーズと対戦する。