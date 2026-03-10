１０日の債券市場で、先物中心限月３月限は小反発。原油高がインフレ圧力を高めるとの懸念が和らいだものの、朝方の買いが一巡したあとは伸び悩み一時マイナス圏に沈んだ。



トランプ米大統領は９日、米ＣＢＳテレビのインタビューで「イランとの戦争はほぼ完了した」と発言。米・イスラエルとイランの軍事衝突が早期に収束するとの期待感が広がり、足もとで急ピッチに上昇してきた原油先物相場の先高観が後退した。米原油先物相場が急落したことに加え、為替市場で円安の進行が一服したこともあってインフレ圧力への警戒感が後退し、債券先物は寄り付き直後に１３２円６１銭をつける場面があった。ただ、中東情勢を巡る不確実性が依然として残っていることから買い戻しの域を出ず次第に上げ幅を縮小。内閣府が発表した２５年１０～１２月期の国内総生産（ＧＤＰ）改定値が速報値から上方修正されたことが重荷となった面もあった。午後に明らかになった日銀の国債買い入れオペの結果で、「残存期間１年超３年以下」の応札倍率が４．４５倍（前回は３．１５倍）と中期ゾーンでの売り意欲の強さが示されると、これが影響する形で一時１３２円３１銭と値を消した。



先物３月限の終値は、前日比１銭高の１３２円３３銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時時点で前日と同じ２．１８０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS