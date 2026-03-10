レジャー施設のバスが転落 乗客1人死亡 運転士含む7人けが／台湾
（南投中央社）9日、中部・南投県のレジャー施設、杉林渓森林生態渡仮園区で、園区内を走るシャトルバスが道路脇約10メートル下に転落した。乗客1人が死亡し、運転士を含む7人がけがをした。運転士は、ブレーキが効かなかったと話しており、検察などが事故原因を調べている。
バスには乗員乗客計8人が乗っていた。乗客のうち66歳の男性が心肺停止の状態で搬送され、病院で死亡が確認された。
現場には目立ったブレーキ痕はなかった。運転士は事故直後、車体が暴走したように感じたとし、左側の山壁に車体をぶつけて減速を試みたが止まれず、木製の柵を破って転落したと話した。
園区の運営業者によると、バスは2020年製で、運転士には約20年の運転歴があったという。関係者は、バスは園区内のみを走行し、運転士は皆、道路状況を熟知していると語った。
園区は、司法による捜査と真相究明に全面的に協力し、法律上の責任から逃れないとコメントした。
（蕭博陽、鄭維真／編集：齊藤啓介）
