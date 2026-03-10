明日の決算発表予定 エニーカラー、ＤＧなど14社 (3月10日) 明日の決算発表予定 エニーカラー、ＤＧなど14社 (3月10日)

3月11日の決算発表銘柄（予定） ★は注目決算

■引け後発表

◆本決算：

<5031> モイ [東Ｇ]

◆第1四半期決算：

<5132> プラスゼロ [東Ｇ]

◆第2四半期決算：

★<350A> ＤＧ [東Ｇ]

◆第3四半期決算：

★<5032> エニーカラー [東Ｐ]



■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻

◆本決算：

<3921> ネオジャパン [東Ｐ] (前回12:00)

<6966> 三井ハイテク [東Ｐ] (前回15:30)

<7064> ハウテレ [東Ｓ] (前回15:30)

<7678> あさくま [東Ｓ] (前回16:00)

◆第1四半期決算：

<9236> ジャパンＭＡ [東Ｇ] (前回15:30)

◆第2四半期決算：

<4599> ステムリム [東Ｇ] (前回15:30)

<6577> ベストワン [東Ｇ] (前回14:00)

◆第3四半期決算：

<2751> テンポスＨＤ [東Ｓ] (前回16:00)

<4026> 神島化 [東Ｓ] (前回14:30)

<7435> ナ・デックス [東Ｓ] (前回15:40)

合計14社



