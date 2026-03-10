3月11日の決算発表銘柄（予定）　★は注目決算
　■引け後発表
　　◆本決算：
　　　<5031> モイ [東Ｇ]
　　◆第1四半期決算：
　　　<5132> プラスゼロ [東Ｇ]
　　◆第2四半期決算：
　　★<350A> ＤＧ [東Ｇ]
　　◆第3四半期決算：
　　★<5032> エニーカラー [東Ｐ]

　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆本決算：
　　　<3921> ネオジャパン [東Ｐ] (前回12:00)
　　　<6966> 三井ハイテク [東Ｐ] (前回15:30)
　　　<7064> ハウテレ [東Ｓ] 　　(前回15:30)
　　　<7678> あさくま [東Ｓ] 　　(前回16:00)
　　◆第1四半期決算：
　　　<9236> ジャパンＭＡ [東Ｇ] (前回15:30)
　　◆第2四半期決算：
　　　<4599> ステムリム [東Ｇ] 　(前回15:30)
　　　<6577> ベストワン [東Ｇ] 　(前回14:00)
　　◆第3四半期決算：
　　　<2751> テンポスＨＤ [東Ｓ] (前回16:00)
　　　<4026> 神島化 [東Ｓ] 　　　(前回14:30)
　　　<7435> ナ・デックス [東Ｓ] (前回15:40)
　　合計14社

※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。

