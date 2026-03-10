明日の決算発表予定 エニーカラー、ＤＧなど14社 (3月10日)
3月11日の決算発表銘柄（予定） ★は注目決算
■引け後発表
◆本決算：
<5031> モイ [東Ｇ]
◆第1四半期決算：
<5132> プラスゼロ [東Ｇ]
◆第2四半期決算：
★<350A> ＤＧ [東Ｇ]
◆第3四半期決算：
★<5032> エニーカラー [東Ｐ]
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<3921> ネオジャパン [東Ｐ] (前回12:00)
<6966> 三井ハイテク [東Ｐ] (前回15:30)
<7064> ハウテレ [東Ｓ] (前回15:30)
<7678> あさくま [東Ｓ] (前回16:00)
◆第1四半期決算：
<9236> ジャパンＭＡ [東Ｇ] (前回15:30)
◆第2四半期決算：
<4599> ステムリム [東Ｇ] (前回15:30)
<6577> ベストワン [東Ｇ] (前回14:00)
◆第3四半期決算：
<2751> テンポスＨＤ [東Ｓ] (前回16:00)
<4026> 神島化 [東Ｓ] (前回14:30)
<7435> ナ・デックス [東Ｓ] (前回15:40)
合計14社
株探ニュース