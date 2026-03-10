欧州、過去5年間で世界最大の武器輸入地域に

スウェーデンのストックホルム国際平和研究所（SIPRI）が9日に発表した報告書によると、欧州は過去5年間で武器輸入量が世界で最も多い地域になったとのことです。これは一方で、ウクライナ危機のエスカレートに対応するため多くの欧州諸国が武器調達を増やしたことによるものであり、他方では米国から提供される安全保障に対する信頼不足を反映しています。

SIPRIのデータによると、欧州諸国が2021年から2025年にかけて輸入した武器の総量は、2016年から2020年までの約3倍に増加し、欧州諸国への武器流入が急増したことで、世界的な武器移転量が9．2％増加しました。欧州諸国による2021年から2025年の武器輸入量は世界の武器輸入総量の33％を占め、この割合は2016年から2020年ではわずか12％でした。

SIPRI武器移転プログラムの責任者、マシュー・ジョージ氏は、「2022年以降ウクライナへの軍事支援が、欧州諸国における武器輸入増加の最も顕著な原因だ。さらに、ウクライナ危機のエスカレートによる脅威に対応するため、欧州諸国の大半は自国の軍事力を強化するため武器輸入を大幅に増やし始めた」と述べました。

報告書によると、2021年から2025年の中東地域諸国の武器輸入総量は2016年から2020年と比べて13%減少しましたが、サウジアラビア、カタール、クウェートは依然として同地域の主要武器輸入国になっているとのことです。（提供/CGTN Japanese）