あの、昨年購入した40万のソファ＆ベッドを「今年絶対捨てます！」 突然の宣言に共演者も「えっ」「なんで！」
アーティスト・タレントのあのが、9日深夜放送のテレビ朝日系『あのちゃんねる』（深0：15）に出演。家具選びに失敗し続けていることを明かした。
【拡大写真】黒髪ボブやルーズソックスも再現！あのちゃん自らデザインに携わった『推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん』
この日、企画「あのちゃんと飲むinスナック!!」が放送され、紅しょうがの稲田美紀、カーネーションの吉田結衣とともに、恋愛事情から仕事論までを赤裸々に語った。
多忙を極めるあの。2人から「頑張った仕事のご褒美」を問われると、「「買いたい服は常にバカバカ買ってて…ご褒美っていう感覚がない」と語り、アクセサリーや高級バッグなどには特に興味がないことも明かした。
一方、「結構でかい40万のベッドとかソファとか去年買って」と切り出すと、「今年絶対捨てます！」とまさかの宣言。「えっ」「なんで！」と2人が驚くと、家具選びに失敗したことを明かした。
あのは「40万のソファも背もたれがちゃんとあるやつだったら良かったのに、たれちゃって」とその理由を説明。家具もネットで購入することが多いというが「ベッドフレームも大きい40万、マットレスも30万のやつ、買ったけどサイズが合わなくて…」と失敗を次々に語った。
