ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、３月８日（日）に行われた実行委員会での抽選を経て、３月２４日（火）から埼玉県の熊谷ラグビー場などで開催する「第２７回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会」の組み合わせ結果を発表しました。

今年度の出場校は、すでに発表された全国の各ブロックから選抜された３２校【北海道１、東北３、関東６（前年度優勝枠１を含む）、北信越１、東海３、近畿６、中国２、四国２、九州５、開催地１（埼玉）、実行委員会推薦枠２（東西各１校】。

準々決勝以降は、再抽選が行われて組み合わせが決定します。

注目の１回戦、昨シーズンのこの大会の覇者、桐蔭学園（神奈川）は、九州大会ベスト４の長崎北陽台（長崎）と対戦。近畿大会４連覇中の大阪桐蔭（大阪）は実力校の目黒学院（東京）と、九州大会優勝の東福岡（福岡）は日本航空石川（石川）との対戦が決定しました。

そのほか、大阪桐蔭と並ぶ近畿の実力校・東海大大阪仰星（大阪）は関東の強豪・流経大柏（千葉）と、東海大会優勝の中部大春日丘（愛知）は九州大会準優勝の大分東明（大分）と激突。１回戦から目が離せない好カードとなりました。

大会は３月２４日（火）に開会式が行われた後、３月２５日（水）からトーナメント方式での決戦に突入。２６日（木）に２回戦と１回戦の敗者同士によるコンソレーション、２回戦を勝ち抜いた８校による抽選が再度行われて、２８日（土）に準々決勝、２９日（日）に準決勝、そして１日開けた３１日（火）に決勝戦が行われます。

果たして今シーズンの高校ラグビーをリードしていくのはどの学校か、「春の王者」が決まる大会の行方に注目です。

【１回戦の組み合わせ（３月２５日）】

◆熊谷ラグビー場Ｂグラウンド

報徳学園（兵庫）―仙台育英（宮城）

佐賀工（佐賀）―川越東（埼玉）

石見智翠館（島根）―静岡聖光学院（静岡）

流経大柏（千葉）―東海大大阪仰星（大阪）

◆熊谷ラグビー場Ｃグラウンド

京都工学院（京都）―熊谷（埼玉）

尾道（広島）―名古屋（愛知）

神戸（兵庫）―秋田工（秋田）

長崎北陽台（長崎）―桐蔭学園（神奈川）

◆熊谷ラグビー場西グラウンド

国学院栃木（栃木）―高鍋（宮崎）

常翔学園（大阪）―聖光学院（福島）

松山聖陵（愛媛）―札幌山の手（北海道）

目黒学院（東京）―大阪桐蔭（大阪）

（熊谷市スポーツ・文化村くまぴあグラウンド）

東福岡（福岡）―日本航空石川（石川）

御所実（奈良）―早稲田実（東京）

城東（徳島）―茗溪学園（茨城）

中部大春日丘（愛知）―大分東明（大分）

【２回戦組み合わせ（３月２６日）】

◆熊谷ラグビー場Ｂグラウンド

（東福岡×日本航空石川の勝者）―（御所実×早稲田実の勝者）

（松山聖陵×札幌山の手の勝者）―（目黒学院×大阪桐蔭の勝者）

（城東×茗溪学園の勝者）―（中部大春日丘×大分東明の勝者）

◆熊谷ラグビー場Ｃグラウンド

（京都工学院×熊谷の勝者）―（尾道×名古屋の勝者）

（国学院栃木×高鍋の勝者）―（常翔学園×聖光学院の勝者）

（神戸×秋田工の勝者）―（長崎北陽台×桐蔭学園の勝者）

◆熊谷ラグビー場西グラウンド

（報徳学園×仙台育英の勝者）―（佐賀工×川越東の勝者）

（石見智翠館×静岡聖光学院の勝者）―（流経大柏×東海大大阪仰星の勝者）