【高校ラグビー】選抜大会の組み合わせが決定！連覇ねらう桐蔭学園は長崎北陽台と対戦 近畿大会４連覇・大阪桐蔭は目黒学院 東海大大阪仰星ｖｓ流経大柏、中部大春日丘ｖｓ大分東明など１回戦から実力校が激突
ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、３月８日（日）に行われた実行委員会での抽選を経て、３月２４日（火）から埼玉県の熊谷ラグビー場などで開催する「第２７回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会」の組み合わせ結果を発表しました。
今年度の出場校は、すでに発表された全国の各ブロックから選抜された３２校【北海道１、東北３、関東６（前年度優勝枠１を含む）、北信越１、東海３、近畿６、中国２、四国２、九州５、開催地１（埼玉）、実行委員会推薦枠２（東西各１校】。
準々決勝以降は、再抽選が行われて組み合わせが決定します。
注目の１回戦、昨シーズンのこの大会の覇者、桐蔭学園（神奈川）は、九州大会ベスト４の長崎北陽台（長崎）と対戦。近畿大会４連覇中の大阪桐蔭（大阪）は実力校の目黒学院（東京）と、九州大会優勝の東福岡（福岡）は日本航空石川（石川）との対戦が決定しました。
そのほか、大阪桐蔭と並ぶ近畿の実力校・東海大大阪仰星（大阪）は関東の強豪・流経大柏（千葉）と、東海大会優勝の中部大春日丘（愛知）は九州大会準優勝の大分東明（大分）と激突。１回戦から目が離せない好カードとなりました。
大会は３月２４日（火）に開会式が行われた後、３月２５日（水）からトーナメント方式での決戦に突入。２６日（木）に２回戦と１回戦の敗者同士によるコンソレーション、２回戦を勝ち抜いた８校による抽選が再度行われて、２８日（土）に準々決勝、２９日（日）に準決勝、そして１日開けた３１日（火）に決勝戦が行われます。
果たして今シーズンの高校ラグビーをリードしていくのはどの学校か、「春の王者」が決まる大会の行方に注目です。
【１回戦の組み合わせ（３月２５日）】
◆熊谷ラグビー場Ｂグラウンド
報徳学園（兵庫）―仙台育英（宮城）
佐賀工（佐賀）―川越東（埼玉）
石見智翠館（島根）―静岡聖光学院（静岡）
流経大柏（千葉）―東海大大阪仰星（大阪）
◆熊谷ラグビー場Ｃグラウンド
京都工学院（京都）―熊谷（埼玉）
尾道（広島）―名古屋（愛知）
神戸（兵庫）―秋田工（秋田）
長崎北陽台（長崎）―桐蔭学園（神奈川）
◆熊谷ラグビー場西グラウンド
国学院栃木（栃木）―高鍋（宮崎）
常翔学園（大阪）―聖光学院（福島）
松山聖陵（愛媛）―札幌山の手（北海道）
目黒学院（東京）―大阪桐蔭（大阪）
（熊谷市スポーツ・文化村くまぴあグラウンド）
東福岡（福岡）―日本航空石川（石川）
御所実（奈良）―早稲田実（東京）
城東（徳島）―茗溪学園（茨城）
中部大春日丘（愛知）―大分東明（大分）
【２回戦組み合わせ（３月２６日）】
◆熊谷ラグビー場Ｂグラウンド
（東福岡×日本航空石川の勝者）―（御所実×早稲田実の勝者）
（松山聖陵×札幌山の手の勝者）―（目黒学院×大阪桐蔭の勝者）
（城東×茗溪学園の勝者）―（中部大春日丘×大分東明の勝者）
◆熊谷ラグビー場Ｃグラウンド
（京都工学院×熊谷の勝者）―（尾道×名古屋の勝者）
（国学院栃木×高鍋の勝者）―（常翔学園×聖光学院の勝者）
（神戸×秋田工の勝者）―（長崎北陽台×桐蔭学園の勝者）
◆熊谷ラグビー場西グラウンド
（報徳学園×仙台育英の勝者）―（佐賀工×川越東の勝者）
（石見智翠館×静岡聖光学院の勝者）―（流経大柏×東海大大阪仰星の勝者）