韓国発の男性7人組「ENHYPEN」が10日、HEESEUNG（ヒスン、24）の脱退を発表した。所属事務所がグループの公式SNSなどを通じて発表。ENHYPENは今後、6人体制で活動を継続する。また、ヒスンは事務所に所属したままソロアーティストとしての活動を開始するとした。

グループの公式Xに所属事務所の声明が掲載され、「こんにちは。BELIFT LABです。当社は、ENHYPENが今後進むべき方向性と次の目標について熟慮し、議論を重ねてまいりました。メンバーそれぞれが描く未来と、チームの方向性について深く話し合い、その過程でHEESEUNGが追求する音楽的志向が明確であることを確認し、これを尊重することに決定いたしました。これに伴い、HEESEUNGはENHYPENから独立し、ENHYPENは今後の公式スケジュールより6人体制で活動を継続する予定です」とヒスンの脱退を伝えた。

続けて「長い時間をかけて熟慮を重ねた上での決定であることをお伝えしたく存じます」とし、「ファンの皆様すべてが同じ気持ちで受け入れることが難しいお知らせであるかもしれないことも承知しております。それでも、この決定がENHYPENとHEESEUNGの未来のための選択であることを、ご理解いただけますようお願い申し上げます」とファンへと呼びかけた。

そして「ENHYPENは、ENGENEの皆様に変わらぬステージとエネルギーをお届けするために最善を尽くしてまいります」とし、「新たな挑戦を始めるENHYPENとHEESEUNGへ、ENGENEの皆様の温かいご声援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」と伝えた。

ヒスンは歌唱力、ダンススキル、ビジュアルを兼ね備えており、“万能センター”としてグループの楽曲ではサビや重要なパートを担当することが多かった。