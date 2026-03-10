椎名桔平、兄の職業明かす「仲いいね。一緒にゴルフやったりさ」
俳優の椎名桔平（61）が、8日放送の日本テレビ系『メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ』（毎週日曜 後12：45）に出演。兄の職業を明かした。
【写真】「似過ぎ」「女優さんかと」椎名桔平の姪っ子“顔出し”ショット
EXITの兼近大樹と俳優の満島真之介が車でロケする番組で、ゲストに椎名とSnow Man佐久間大介が登場した。
埼玉県の富士見市を舞台にロケ。車内で椎名が景色を眺めながら「所沢が結構近いのね。兄貴がいるんだよ」「歯医者をやっててね」と明かした。
佐久間から「最近会ってますか？」と聞かれ「そうね、たまにね」と回答。満島が「仲いいっすね」と反応すると、「仲いいね。一緒にゴルフやったりさ」と告白。佐久間が「まじで仲いい」と答えた。
「2人兄弟」「3つ上」と説明し、出身は三重県だが「学校があっち（所沢）のほうだった。なじみがあるから、所沢でやって」と加えた。
さらに伊賀市出身とも明かし、「生まれた町は忍町」とも告白。共演者は「忍者！」と驚いていた。
