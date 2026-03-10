フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が７日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。

オズワルド・伊藤俊介は、昨年に蛙亭・イワクラと破局したことを聞かれると、さんまが前妻で女優・大竹しのぶと変わらず仲良く共演できていることに改めて感心した。

伊藤は「（イワクラとの交際期間は）４年ぐらいは…」と切り出し「だから、もう本当に一番思ったのは…。４年付き合って別れて。このあいだ２人で共演する機会があったんですよ。収録自体は盛り上がって終わったんですけど…。一番最初に思い出したのが、本当にさんまさんと大竹しのぶさんで。あんなの、よく毎回やれますね…。さんまさんと大竹さん、一緒に出て…」と舌を巻いた。

さんまは「ウケる…！」と共演理由を即答し、後輩たちをうならせた。さらに「２人でネタ合わせしたこともあるからね。初めは（大竹から）やめて！って怒られたよ。離婚（直後の）間際は。『やめてちょうだい！やめてちょうだい！』って。でも、仕方ないやん。我々、こういう仕事してると。『なんで別れたんだ？』と。今みたいに聞かれるし。逃げ道がないのよ…」と話した。

つづけて「でも『すまん、すまん！』言いながら。最終的には（大竹に）『ごめん！ウケんねん…』って言うて電話を切る。３回目から『もういい！』ってなる」と明かして笑わせていた。