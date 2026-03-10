政府は１０日午前、在留資格に関する手数料の上限額の引き上げや、外国人の入国の可否を渡航前にオンラインで審査する制度の導入を盛り込んだ出入国管理・難民認定法の改正案を閣議決定した。

改正案では、在留手続きにかかる手数料の上限を現行の１万円から、在留資格の変更や更新許可の場合は１０万円、永住許可は３０万円にそれぞれ引き上げる。金額は在留期間に応じて異なり、具体的な金額は２０２６年度中に政令で定める。

在留外国人数は２５年末時点で、過去最多の約４１３万人となり、さらに増加傾向にある。高市政権が進める外国人政策を実行していくため、負担を求めるべきだと判断した。

また、出入国管理を厳格化するため、米国の電子渡航認証（ＥＳＴＡ＝エスタ）などを参考にしたオンラインでの事前審査制度「ＪＥＳＴＡ」を２８年度中に導入する。観光などで短期間滞在する査証免除対象の外国人向けで、航空会社などには、認証を受けておらず入国すべきでないと国が判断した対象者の運送を禁止する義務を課す。インバウンド（訪日客）が増加する中、入国審査の負担を軽減する狙いもある。