俳優小沢仁志（63）が9日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。父親との関係を明かす中で、衝撃のエピソードを語った。

小沢は「17歳で親父とケンカして。『出てけ！』って言われて17歳で1人暮らし。4畳半で共同便所みたいな」と明かし、共演者を驚かせた。

くりぃむしちゅー上田晋也は「なんでケンカなさったんですか」と聞くと、小沢は「親父が自分で『こういう道行け』って言って、俺は『俺の道を行く』。（父親が）『だったら出てけ』、『出てってやるよ』みたいな」とケンカした末の1人暮らしだったことを明かした。

小沢は「苦労して、自分ではい上がってきた親父だったんで」と厳格な父に育ったことを明かした。

チュートリアルの福田充徳から「お父さんといつ和解したんですか」と聞かれ、小沢は「まだ食えないとき、（父親から）『食えないのに役者なんかやって、四畳一間だろ？』って、コテンパンにバカにされて。悔しいから原宿駅の電信柱ぶん殴ってた。で原宿駅でお金入れようと、『あれ、うまくつかめねえ』って思ったら骨飛び出てた」と衝撃のオチを語り、スタジオを驚かせた。くりぃむしちゅー有田哲平は「今仲直りの話してるんですよ。骨飛び出た話じゃない」とつっこんだ。

小沢は「始終そんな感じで仲直りできなかったんじゃないかな。『逆絶縁だ』って言ってから、会ったときには親父亡くなってた」と明かした。