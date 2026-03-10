こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月10日は、煙を約70％削減＆油ハネを約85％カットしてくれるYAMAZEN（山善）の減煙焼き肉グリル「XGRILL」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

[山善] 焼き肉グリル 減煙 コンパクトプレート XGRILL 一人暮らし 二人暮らし 「素早く、美味しく焼ける」 煙約70%/油ハネ約85%カット 温度調節 (約80~230℃) 保温 焼き肉プレート 油受け皿付き 簡単お手入れ YGMA-X100(B) 2,980円 （25%オフ） Amazonで見る PR PR

自宅やアウトドア先で焼き肉を楽しむならこれ。山善の減煙焼き肉グリル「XGRILL」が過去最安

YAMAZEN（山善）の減煙焼き肉グリル「XGRILL」が25％オフ。過去最安で販売中です。

焼き肉に特化した独自のグリルプレートを搭載し、焼肉時に発生する煙を約70%、油ハネを約85%カットします。

自宅で焼き肉を楽しみたいけれど、煙や油ハネが気になる……。そんな人におすすめのアイテムです。

焼き肉に特化したグリルプレートを採用。油ハネやイヤな煙を抑えます

プレートの焼き面がダイヤモンド形状（曲線）なのが特長。油が効率よく中央の穴へ滴下するようになり、油の飛び散りを防ぎます。

プレート裏面は立体的な「X」の形状をしており、油が下に落ちやすいのもポイント。

油が熱せられて煙化しにくく、室内にイヤなニオイがつきにくいのは嬉しいですね。

プレートの下には落ちた油をキャッチする水トレイが備わっています。油汚れができにくく、後片付けも簡単にできますよ。

一人暮らしからパーティーまで大活躍。丸洗いできるからお手入れもラクラクですよ

39cm（幅）× 25cm（奥行き）×8.5cm（高さ）とコンパクトなサイズ感で、一人暮らしから友人や家族での使用にも最適。

重さも1.8kgと軽いので、気軽に持ち運べて便利。キャンプやグランピングなど、アウトドアにもぴったりです。

温度調節はダイヤル式。保温（約80℃）から強（約230℃）までスムーズに調節可能です。肉も野菜も好みの焼き加減で楽しめます。

プレートは着脱式で、丸洗いが可能。1年間の保障付きなので万が一の故障しても安心ですよ。

