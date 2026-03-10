春に食べたい、ふわっふわ「イチゴマシュマロ」レシピ。はちみつの優しい甘さに心ほぐれる
今が旬のフルーツ「イチゴ」。そのまま食べてもおいしいのはもちろんですが、ちょっとしたひと手間を加えるだけで、大人も子どもも大好きなあのおやつに早変わり！ 今回は、農家の娘として旬の食材レシピを発信するセリナさんが、混ぜるだけでつくれる「イチゴマシュマロ」レシピを教えてくれました。一見難しそうに見えるマシュマロが、自宅で簡単につくれちゃいますよ。
混ぜて冷やすだけ。ふわふわ「イチゴマシュマロ」
マシュマロってつくるのは難しいイメージがありませんか？ じつは、シンプルな材料で意外と簡単につくることができるんです。
旬のイチゴを使った、優しい甘さのフルーツマシュマロを紹介します！
●イチゴマシュマロ
【材料】
イチゴ 100g
はちみつ 50g
レモンの絞り汁 大さじ1
ゼラチン 10g
片栗粉（コーンスターチ） 適量
【つくり方】
（1） イチゴを細かく刻んで耐熱ボウルに入れ、レモンの絞り汁を回しかける。
（2） ふんわりとラップをし、600Wの電子レンジで3分加熱する
（3） ゼラチンを加えてよく混ぜ溶かし、はちみつを加えてさらに混ぜる。
（4） 泡立て器またはフードプロセッサーで、白っぽくふんわりするまで泡立てる。
（5） 容器にクッキングシートを敷き、生地を流し入れる。
（6） 冷蔵庫で1時間ほど冷やし固める。
（7） 片栗粉（コーンスターチ）をまぶし、お好みの大きさにカットする。
※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります
※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください