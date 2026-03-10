【OCTOPinbs】 2026年春 発売予定 価格：未定

アニプレックスは、Steam用マルチプレイアクションゲーム「OCTOPinbs（オクトピンブス）」を2026年春に発売する。価格は未定。開発はラセングルとトライエース。

「オクトピンブス」は、火災現場を舞台としたオンラインマルチプレイアクションゲーム。火を消す側の「消防士」と火を付ける側の「アーティスト」にわかれ、3～10人で対戦する人狼系タイトルとなっている。

会話での騙し合い・駆け引きは一切なく、アクションに特化。「消防士」はマップ内の炎を消しながら、上下左右の部屋を覗き見ることで状況を観察し、マップ内の炎上率を0％にするか、中に紛れ込んだ「アーティスト」の排除を目指す。

「アーティスト」は消防士のふりをしながら、炎上率100％を目指すか、ほかの消防士の排除を目指す。またアーティストは正体を明かすことができ、居場所が通知される代わりに、アクションが変化し、機動力、HPが大幅にアップする。アーティストが正体を明かすと、PvPアクションゲームへと変化するダイナミックさが特徴のゲームとなっている。

