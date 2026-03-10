人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さんの、セロリを使った副菜「セロリとシイタケのショウガあえ」を紹介します。素材のうま味が引き立つお手軽レシピは、忙しい日の“あと一品”にもおすすめです。セロリの爽やかな香りがアップする、ワンポイントテクニックもぜひ参考に。

素材の香りですっきりとした味わいに

素材のうま味や香りが引き立つ手軽な一品。セロリの葉が彩りのアクセントとなり、さわやかさもアップ！

●セロリとシイタケのショウガあえ

【材料（4人分）】

セロリ 1本

シイタケ 4枚

ショウガ 20g

塩 少し

A［ゴマ油、しょうゆ、酢各小さじ1 砂糖小さじ1／2］

いりゴマ（白） 少し



【つくり方】

（1） セロリは茎と葉に分ける。茎は筋を除いて5cm長さの短冊切りにし、塩をふってしんなりさせて絞る。葉は千切りにし、水をさらしてシャキッとさせ、水気を絞る。

（2） シイタケは軸を除き、フライパンで焼いて火をとおし、薄切りにする。ショウガはすりおろす。

（3） ボウルに（1）と（2）を入れ、Aを加えてさっくりとあえる。器に盛り、ゴマをふる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう