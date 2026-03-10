Image: Amazon

軽さは正義だよ。

掃除ってみなさん好きですか？ この質問、大体の人は「嫌い」と返ってくると思うのです。正直、掃除機が重くてまるで筋トレ。掃除後だってごみ捨てが面倒だしで、あんまりイイコトないですからね。

そこで、ひとつ提案です。掃除機が軽く、ごみ捨ての手間も少なくなったらどうでしょう？

「毎日掃除する人」にも、「毎日掃除しない人」にもマッチする、とにかくフッ軽の掃除機がコレです。

【紙パック式】アイリスオーヤマ コードレス掃除機 マジカリーナ 17,800円 Amazonで見る PR PR

アイリスオーヤマの紙パック式スティック掃除機、マジカリーナ。

今なら19％OFFで1万7800円になっています。過去、使ったことがあるのですが、この価格なら僕は絶対「買い」だと思いますね。

掃除で楽できる軽量モデル。1.1kgはマジ軽ぃな！

Image: Amazon

まず何がスゴイかというと、とにかく軽い。

重量はヘッド込みでわずか1.1kgしかありません。1Lペットボトルとほぼ同等の重さですね。これなら掃除機の重さに振り回されることもありませんし、掃除自体も手軽になります。階段掃除とかも苦じゃないのがいいですね！

ちなみに、マジカリーナは「マジ軽ぃな」由来らしいですよ。ふふっ。

紙パック式でごみ捨てもかんたん。紙パック25枚付属

Image: Amazon

紙パック式。というのも最近のトレンド。

サイクロン式と比べると紙パックは消耗品だけど、その分ゴミタンクのお手入れがほぼ不要。ゴミが一杯になったら紙パック捨てて交換するだけですからね！

サイクロン式のメンテの頻繁さに悩んでいる人は、紙パック断然おすすめです。交換用紙パックも25枚（約2.5年分）も最初から付いてくるのもステキ。

過去に使用感をレビューしているので以下も参考にどうぞ。

紙パック式掃除機｢マジカリーナ｣は人生が軽くなる。掃除嫌いにこそ刺さります

Source: Amazon