パジャマverのちいかわがかわいい！ララガーデン春日部で「ちいかわ」撮影会やARラリー
ララガーデン春日部は3月20日〜21日、ちいかわ&ハチワレ&うさぎとの写真撮影会や、ちいかわARラリーが楽しめる「ちいかわ むちゃフォトパーティ!!」を開催する。
ちいかわ むちゃフォトパーティ!!
「ちいかわ&ハチワレ&うさぎ(パジャマver)写真撮影会」は、手持ちのカメラでちいかわ達と写真を撮ることができるイベント。写真撮影会は各日3回（11:00〜、13:00〜、15:00〜）実施し、当日10時から先着順で整理券を配布する。
館内4カ所を巡る「ちいかわARラリー」は、スマホを使ってスタンプを集めるイベント。各日先着500名が参加できる。スタンプをすべて集めた人には、「ちいかわオリジナルシール」をプレゼントする。
3月15日には「サンデービンゴ」を開催。アプリ画面と当日レシートの提示で参加でき、最大2,000円分の買い物・食事券が当たる。
