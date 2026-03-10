YouTubeチャンネル『10 Cats.ᐩ』に投稿されたのは、一緒に住む10匹の猫たちに鏡を見せた時の様子。必死に後ろを探し回ったり、驚いたり、時には恋をしたり（？）・・・その愛らしいリアクションに「表情がたまらんｗ」「動物らしくてかわいいですね～」「鏡に映ると20匹！」といった声が集まっています。

【動画：猫たちが『鏡』で自分の姿を見たら…個性豊かな『リアクション』】

キミは誰にゃ！？

鏡に映る猫に動揺するものの、ひとまず鏡の猫（自分）に寄りかかりだした猫ちゃん。リラックスしたのか大あくびしたり、見つめてみたり。出会ったばかりなのにキミって落ち着くにゃ～とでも言いたげな様子です。

それとは反対に、瓜二つの猫の存在に真ん丸なお目目で驚く猫ちゃんも。見えるのに掴めないその存在に鏡の後ろを探し出したりと、パニック状態なのでした。

負けないにゃ！

続いては、戦闘モードの猫ちゃん。相手猫（自分）を両手でカキカキ！と攻撃しまくりです。

しかし、相手の猫には一向に効いている様子がありません。それどころか、後ろで待ち伏せをしていた別の猫（本物）が攻撃してきたりと、さんざんな目にあうのでした。

会いたい・・・

どうしても鏡の前の猫ちゃんに会いたいと、鏡の奥を探し出す様子も。その一生懸命な様子はまるで恋をしているようです。ピュアな瞳や、「キミはどこにいるの？」と手を伸ばす仕草には胸がきゅんとしてしまいます。

最後に、総勢10匹が鏡の前で食事をしている姿をみることができます。10匹だけでも賑やかな食事風景が、鏡の前だと倍になりより際立ちますね。

YouTubeチャンネル『10 Cats.ᐩ』では猫たちとの賑やかな日常生活を観ることができます。

