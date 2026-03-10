窓枠に乗りたくてソワソワする猫。意を決して飛んだその瞬間…？猫とは思えない、想像の斜め上をいく展開に、思わず吹き出してしまう人が続出しています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で24.1万再生を突破し、「可愛いすぎて笑ってしまったw」「模様からすると牛？ですかね…www」といった声があがりました。

【動画：『窓枠に飛び乗ろうとする猫』を撮っていたら…想像の斜め上をいく展開に爆笑】

個性的で可愛らしいポコちゃん♡

Instagramアカウント「@ayumioyabun」に投稿されたのは、“ポッコ爺”こと「ポコ」ちゃんが、カーテンで隠された窓枠に乗ろうと奮闘する姿をおさめたリールです。

くっつきそうでくっつかないハチワレ模様が可愛らしいポコちゃんは、もともと外で暮らしていた猫ちゃん。TNRのために保護主さんが捕獲したところ、エイズキャリアであることが判明し、そのまま家族としてお迎えされることになったのだそうです。

猫、ですか？

現在5匹の猫ちゃんと一緒に暮らすポコちゃんは、ある日、腰窓の窓枠に登ろうと、壁際に置かれた椅子の上に乗って窓を見上げていたのだとか。そして、壁に接している背もたれに両前足をかけて、カーテンの裏に顔を入れていたそう。

後ろ足で立ち上がったまま、しばらく頭を動かしてソワソワとしていたそうですが、やがて意を決したように窓枠へ飛び乗ることに。しかし、後ろ足を軽く上げたかと思ったら、ほとんど浮いていない低空ジャンプを披露。バランスを崩して、そのままゆっくりと椅子の上へ倒れ込んでしまったそうです。見事に横っ腹から着地する姿は、猫とは思えぬ身のこなしで、その可愛らしさに、思わず笑ってしまいます。

カーテンさえなければ…

実はポコちゃん、カーテンさえなければきちんとジャンプをして、窓枠に乗れるのだそう。

このなんとも愛嬌たっぷりな低空飛行ぶりが見られなくなってしまわないよう、ついこのままでいてほしいと願ってしまいます。

この思わず笑ってしまうポコちゃんの可愛らしい姿に、リールの視聴者からは「猫も木から落ちることもあるのです」「可愛すぎてヤバい♡」「弘法も筆の誤り 的なw」「本人は一生懸命なのに、ごめんね、何度も繰り返し見ては笑ってしまうww」「なんとも言えない 可愛さ笑笑」「これは、猫さんではありませんw」「予想を上回るズッコケぶりに声出して笑ってしまいました…ここ電車の中」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@ayumioyabun」では、季節ごとの素敵な装いを楽しむポコちゃんをはじめとする6匹の猫ちゃんたちの、のびのびとして幸せそうな日常の様子を、多数の写真や動画で楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@ayumioyabun」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。