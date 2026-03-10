「とにかく使える」「イロチで買う予定！」【ユニクロ】マニアが惚れた♡「最旬トップス」

毎日のコーデに頼れる薄手のトップスは、何枚あっても困らないもの。着回しやすさに加え、さりげなくトレンドをおさえたアイテムならなおさら手に取りたくなります。今回は【ユニクロ】マニアである筆者が、実際にチェックして惚れ込んだ「最旬トップス」をピックアップ。とにかく使えるコットン素材のカーディガンや、色違いで揃えたくなるヘンリーネックTなど、この春のワードローブに加えたい注目アイテムを紹介します。

とにかく使える！ フェミニンな透かし編みカーディガン

【ユニクロ】「ポインテールカーディガン」\1,990（税込）

カーディガン同士を重ね着するスタイルがヒットしている今季。そんな旬な着こなしに「とにかく使える」と感じたのが、このクルーネックカーデです。透かし編みならではほどよい甘さがあり、シンプルにデニムパンツを合わせても大人可愛い雰囲気に。レイヤードにはもちろん、ボタンを留めてプルオーバーとして着るのもおすすめ。1枚目は無地のレッドをリアルバイしたので、追加でレトロなチェリー柄も検討中です！

今どきスタイルが完成するヘンリーネックT

【ユニクロ】「リブヘンリーネックT / 長袖」\1,990（税込）

アウターを手放し、シンプルなワンツーコーデの出番が多くなる春。あると頼れるのが、首元のボタンがアクセントになったヘンリーネックTです。コンパクトなサイズ感 × リブ素材で、体のラインをすっきり見せてくれるところがお気に入り。ワイドパンツやバレルレッグパンツと合わせると、今っぽいメリハリシルエットが即完成します。重ね着することでよりコーデに奥行きが出るので、イロチでゲット推奨！

大人の最適解トップス見つけたかも！

【ユニクロ】「ボクシーニットT」\2,990（税込）

Tシャツだとラフすぎるし、シャツやセーターだと堅すぎる……。それならニット素材ながらTシャツ感覚で使える、ニットTがおすすめ。きれいな落ち感を演出するビスコース混素材を使用した、きちんと感のある1枚。着心地もさらっと清涼感があり、これからの時期に大活躍してくれそう。ボトムスとのバランスが取りやすいボクシーシルエットも嬉しいポイント。しかも洗濯機洗いOKでお手入れ簡単。ニットとTシャツのちょうど中間の、大人が頼れるきれい見えトップスです。

カジュアル感と品の良さも両立したナイロンシャツ

【ユニクロ】「ナイロンボクシーショートシャツ / 5分袖」\2,990（税込）

春夏にぴったりの、軽やかなナイロン素材を使用したショート丈シャツ。すでに去年のモデルはゲット済みだけど、あまりに良かったのでリピ買い検討中。シワ感のある表情のナイロンで、お値段以上に高見えするところがお気に入り。旬のボクシーシルエットで、体のラインを隠しつつ楽な着心地も叶えてくれます。また、洗濯したり汗をかいても乾きやすいドライ機能付きも魅力。襟付きならではの上品さもありつつ、ほどよくカジュアル感も醸してくれる1枚です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子