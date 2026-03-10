ジャーナリスト・横田増生氏が党員として5か月にわたって活動し、参政党の実態を内部から明かしてきた本連載。総選挙では神谷宗幣代表の警備を任され、そして除名された横田氏が、長期間の潜入取材で見た「神谷王国」を築く権力の源泉とは何か──。【シリーズ・第8回】

「声をからしておかないと」

比例名簿に運営党員の意思は反映されるのか、という疑問がまだ残る。神谷は、一般の人が選挙に参加するための政治のプラットフォームを作るため参政党を立ち上げた、と繰り返し述べている。DIY政党としての基礎を作った参政党初期のボードメンバーである篠原常一郎は、次のように語っている。

「（政党の）中央が全てを決めるのではなく、地域の支部単位で党員が政策や候補者選びについて議論や勉強を重ねる仕組みを目指しました。（中略）運営党員になると公認議員の選出や党政策の立案にも関与できる仕組みにしています」（朝日新聞2026年2月27日付朝刊）

私が参政党の運営党員になる時、その特典一覧のなかにも、「公認出馬議員の党内予備選挙における投票権」と書いてあった。

たしかに、衆議院選挙前には、「公認候補者選挙」というメールが流れてきた。リンク先には、「候補者の信任・不信任の決定をいたします。今回の党員投票は、衆議院議員選挙に参政党の公認候補として立候補することを信任するか、不信任するかを決めるものです。／運営党員のうち3分の1以上の不信任があった場合、公認候補として認められない」──とあった。

しかし、これは参政党本部が選んだ候補を信任するか否かだけの権利であり、衆議院議員において重要な比例名簿に対しての影響力は行使できない。果たして、運営党員には、比例の重複名簿を決める発言権は与えられているのか、と神谷に念押しした。「運営党員の人気投票で決めることはしていません」と神谷は答えている。

──人事権は神谷さんが握っておられるということか。

「はい」

人事権、これこそが政党政治において求心力を維持できる力の源泉だ。運営党員の投票もないし、小選挙区での当選の可能性もない。ならば、比例名簿に載せてくれるかどうかの決定権を握る神谷のご意向を、候補者たちが気にするのは当然だろう。事実、上田（敦広＝千葉1区から出馬）は神谷が千葉駅の街宣に来る2日前、こう言った。

「神谷宗幣が（千葉に）、来るまでにもっと声をからしておかないとね。声がかれてないと、コイツ、まじめに選挙活動してないなって、思われたら大変だから」

雪が降る選挙戦最終日、神谷がビックカメラ前での演説後、壇上に並んでいた4人の候補者と握手した。その時、後ろから傘を差していた私は、演台を降りる神谷が、上田にこう声をかけるのを耳にしている。

「演説よかったよ。うまくなったね」

上田にとっては、この選挙のハイライトであっただろう。当選する見込みの薄い参政党の候補者を選挙に駆り立てるものは何なのか。その点について私が記者会見で訊くと、神谷はこう答えている。

「比例区で参政党の仲間から国会議員を送り出したいというモチベーションが一番強いんじゃないかな、と思います。2つ目は、（参政党の）政治塾のメンバーとかが結構多くて、自分は（今後）、地方議員に移行していきたい。それには、やっぱり大きな国政選挙を経験させてもらえる（というメリットがある）」

ここで重要なのは後段の部分。多くの候補者たちは、地方議員狙いである、というのが私の潜入取材で見えてきた参政党の実態だ。

"神の声"で出馬

上田は2024年に続いて2回目の国政への挑戦だったが、最初の選挙は2023年のこと。千葉市議会選挙に、参政党から立候補して最下位で落選した経歴が残っている。現在でもケアマネジャーとして働く上田は、どうやって政治の世界に足を踏み入れたのだろう。

前段には、介護の現場で働いている時に、新型コロナが猛威を振るうようになり、施設の利用者全員にワクチンの接種が義務付けられたことがあった。ワクチンの一律接種に懐疑的だった上田は、2022年に参政党に入って、神谷1人が当選した参議院選挙では千葉県から立候補した候補者を手伝った。

その高揚感に引きずられるようにして、市議会選挙に出るが完敗を喫する。その時の得票数は、立候補した千葉市稲毛区で3000票に届いていない。その直後、上田の元に電話がかかってきた。

「上田さんは、千葉で一生懸命、市議会選挙を戦ってくれたから、いつ起こるかわからないけれど、次の衆議院選挙の時に力を貸してもらえないか」

電話は神谷からだった。上田はこう話す。

「神谷代表の声は、僕の中で神の声みたいな感じなんです。もう反射的に、はい、わかりました、て答えていました」

最初に迎えた2024年の衆議院選挙では、得票数1万5000票超。供託金は没収された。今回も神谷からの声を聞いて再度挑戦することになった衆議院選挙では、前回と比べ得票数を2倍以上に伸ばしたことは確かだ。しかし、トップと比べると3倍近い票差がある。この先、衆議院選挙の小選挙区で立っても、逆転できる見込みは高くはない。だが、もし上田が、神谷が言う通り、衆議院選挙を地方選挙の練習台として使い、次の千葉市議会選挙での当選を狙っているとしたら、風景はガラッと変わる。

今回の衆議院選挙では上田が地盤としている稲毛区だけを見ても、1万票近くを獲得している。3年前の千葉市議会選挙（稲毛区）のトップ当選者の票数は8000票超なのだから、上田の衆院選挙で取った1万票の得票数が、そのまま横滑りすることがあれば、トップ当選も視野に入ってくる。2027年に予定される千葉市議会選挙で、もし上田が参政党の公認を得ることができれば、当選は射程圏内だろう。

なぜ、参政党の候補者にとって、地方議員のバッジが魅力的に映るのか。そこには、勝率9割以上を誇る参政党の地方選挙における圧倒的な強さがある。さらに、"神谷神話"が加わる。

神谷は、吹田市の市議を経て、自民党から立候補した衆議院選挙で落選した。当時は、総裁だった安倍晋三や小泉進次郎などの応援を受け、比例名簿に載りながらも、惜敗率で遠く及ばず、比例復活も果たせず惨敗を喫した。（参照：『参政党と神谷宗幣』古谷経衡著）

しかし、神谷は雌伏の10年を経て参議院議員の座を射止め、参政党の代表という地位にまで上り詰めた。こうした"神谷神話"が参政党の信者たちを地方選挙に衝き動かす。これが、参政党の地域組織を動かす駆動力となっている。

実際、"神谷神話"を追い続ける男を、私は先の衆議院選挙で目にしている。神谷がJR柏駅に演説に来た際、40代の男が、まるでアイドルのコンサートにでも駆け付けるかのような足取りで、神谷街宣を聞きに来たのを目撃した。

その男とは4年前、千葉県旭市で市議会選挙に無所属で出馬し、最下位で落選した男であり、昨年12月の旭市議会選挙では、自らは立候補せず、別の候補者の選対本部長として選挙を仕切る側に回ったのだった。

