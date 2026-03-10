◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

「大阪駅ってあるじゃん。あれと梅田駅って」

「同じエリアよ」

「じゃあ大阪梅田駅、東梅田駅、西梅田駅は」

「全部同じ。何なら北新地駅も。でもな…」

「でも？」

「大阪駅の、うめきた地下ホーム。あれだけは同じエリアと言い難い」

東京から来た同僚と、関西人の私との会話だ。東京人が指摘する“関西の鉄道ややこしいランキング”第１位は「梅田の駅多過ぎ問題」。第２位は「阪神尼崎の乗り換え特殊過ぎ問題」だ。

阪神電車で神戸方面から急行などで大阪難波方面に行く場合、尼崎駅で下車し、同じホームの向かいに停車中の普通に乗り込む…だけじゃダメで、反対側の扉をそのまま通り抜け、さらに隣の電車に乗る。地元民は「中通し」と呼んで「階段を上り下りせんでええから合理的やん。素敵やん」と愛しているが、東京人の肌には合わないらしい。

「あと阪神の駅名、長過ぎない？」と東京人。「尼崎センタープール前。鳴尾・武庫川女子大前。どっちも１０文字もあるじゃん」。私は「京急の羽田空港第１・第２ターミナルは１４文字やけどな」とは言い返さず、武庫川女子大が来年４月に共学化され「武庫川大」に改称されることを念頭に「まあ、もうすぐ２文字短くなるよ」と答えた。

「いいえ。現時点で、鳴尾・武庫川女子大前の駅名を変更する予定はありません」と阪神電鉄の担当者。え、そうなの？ いずれ「共学なのに駅名だけ『女子』が残ってる問題」がランキング第３位に浮上するかも。（芸能担当・田中 昌宏）

◆田中 昌宏（たなか・まさひろ）９７年入社。車窓でお花見できる阪急今津線が好き。