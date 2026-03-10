山里亮太、WBC観戦閣僚に挙手求めた中道・小川淳也代表に私見「大丈夫なのかなっていう心配が」
南海キャンディーズの山里亮太（48）が、10日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演。中道改革連合の小川淳也代表が衆院予算委員会で、開催中のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を現地観戦した閣僚に挙手を求めたことについて言及した。
【写真】『FLASH』グラビアに登場した片山さつき氏（2019年当時）
番組では、小川氏は9日の予算委で、WBCを現地観戦した閣僚がいるかどうか挙手を求め、片山さつき財務相、木原稔官房長官ら3人が挙手したことを伝えた。
山里は「擁護とかそういう感じじゃないんですけど」と前置きした上で、「この前の選挙で、人の足を引っ張ったり失言を誘導したりすることが嫌だよっていう結果が結構出た中で、今『WBC見に行った人』って言って『説明してください』って言ったりとか、交通渋滞で遅刻してきた人を詰めるという行為は、むしろ与党の支持率が上がる方につながっていくんじゃないかと思うんですけど」と述べた。
続けて「今これだけ日本が危機の状態で、この会議がどれだけ大切かっていう中でする質問のチョイスとして大丈夫なのかなっていう心配が大きいですね」と私見を語った。
【写真】『FLASH』グラビアに登場した片山さつき氏（2019年当時）
番組では、小川氏は9日の予算委で、WBCを現地観戦した閣僚がいるかどうか挙手を求め、片山さつき財務相、木原稔官房長官ら3人が挙手したことを伝えた。
続けて「今これだけ日本が危機の状態で、この会議がどれだけ大切かっていう中でする質問のチョイスとして大丈夫なのかなっていう心配が大きいですね」と私見を語った。