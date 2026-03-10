「出会う女性が『あちら側』の人たちばかりで…」“特殊な女性”ばかりを引き寄せる44歳男性の嘆き
「客観的に見て、僕のスペックは悪くないはずなんです。でも、出会う女性が次から次へと『あちら側』の人たちばかりで……。もはや僕自身の魂に何か欠陥があるんじゃないかとさえ思い始めています」
そう自虐気味に笑うのは、都内の大手メーカーで働く佐藤健一さん（仮名・44歳）。
◆婚活を始めたハイスぺ40代が出会ったのは…
高校時代にはフランスへの留学を経験し、国内屈指の国立大学から大学院まで進学した、絵に描いたようなインテリだ。大学院生時代、研究職を目指して研究にいそしむも、次第にそのテーマへの興味が薄れ、中退してしまう。そして一時期は燃え尽き症候群となり、フリーター生活を送ったこともあるという。
「少し遠回りしましたが、30歳を前にして学生時代の友人の縁で今の会社に拾われました。遅れを取り戻そうと、30代は死に物狂いで働きました。気づけば年収も1000万円を超え、役職にも就くことができました。でも、ふと周りを見渡せば同期はみんな家庭を持ち、自分だけが取り残されていたんです」
生真面目で温厚。仕事一筋で生きてきた佐藤さんには、女性を見る目を養う時間が圧倒的に不足していた。そんな彼が40代に突入し、本格的な婚活をスタートする。しかし、そこで待ち受けていたのは、特殊なスピリチュアルに傾倒する女性たちだった。
◆IKEAの巨大バッグを抱える「移動式神棚」女子
40歳のとき、佐藤さんは友人の紹介で一人の女性と出会う。30代前半の看護師、Aさんだ。最初の飲み会での印象はとてもよかったという。
「派手さはないけれど、清潔感があって、ニコニコしながらみんなの話を聞いていました。看護師さんという激務のせいか、どこか慈愛に満ちた雰囲気があって、この人なら穏やかな家庭が築けそうだと直感したんです」
トントン拍子に交際がスタートしたが、初デートから佐藤さんにはどうしても気になることがあった。Aさんはいつも、IKEAの巨大な青いビニールバッグをパンパンに膨らませて持ち歩いているのだ。
「仕事終わりだから着替えでも入っているのかな、と思っていました。でも、休日の美術館デートでも、銀座の少し良いレストランでも、彼女はIKEAのビニールバッグを持って現れるんです。さすがに3回目のデートで、『それ、中身は何が入ってるの？』と聞きました」
気になって尋ねると、Aさんはきょとんとした顔で「神棚だけど？」と返した。
驚く佐藤さんを尻目に、彼女はビニールバッグの中から木製の祭壇一式を取り出した。Aさんいわく、これは持ち歩き用の小型のものだという。実は彼女はあるスピリチュアル団体に心酔しており、一日のうち数時間をその神棚の前で過ごしているようだ。
「神棚は高いところに置かなければいけないため、飲食店に入ると、店員さんにお願いして、その店で一番高い棚や鴨居の上に神棚を置くんです。レストランに入ったとき、毎回IKEAのビニールバッグを高いところに置く理由が、そのとき分かりました」
付き合っている間にも、Aさんはどんどんスピリチュアルの世界にハマっていき、会話はいつもその話題に。そこで佐藤さんは歩み寄るつもりで、「その団体の集まりに、僕も一度行っていいかな？」と聞いてみると、即座に拒否された。
「あなたのような一般の人が私たちの聖域に足を踏み入れるなんて、失礼極まりない！ 罰が当たるわよ！」
別れ話を切り出そうにも彼女の剣幕に押され、ズルズルと関係が続いていたある日、彼女から突然、「私、オーストラリアのアボリジニーに呼ばれたから、あっちの聖地へ行かないといけないの」と深刻な顔で打ち明けられた。
Aさんはそのままワーキングホリデー制度を利用し、文字通り風のように日本を去っていった。
そう自虐気味に笑うのは、都内の大手メーカーで働く佐藤健一さん（仮名・44歳）。
◆婚活を始めたハイスぺ40代が出会ったのは…
高校時代にはフランスへの留学を経験し、国内屈指の国立大学から大学院まで進学した、絵に描いたようなインテリだ。大学院生時代、研究職を目指して研究にいそしむも、次第にそのテーマへの興味が薄れ、中退してしまう。そして一時期は燃え尽き症候群となり、フリーター生活を送ったこともあるという。
生真面目で温厚。仕事一筋で生きてきた佐藤さんには、女性を見る目を養う時間が圧倒的に不足していた。そんな彼が40代に突入し、本格的な婚活をスタートする。しかし、そこで待ち受けていたのは、特殊なスピリチュアルに傾倒する女性たちだった。
◆IKEAの巨大バッグを抱える「移動式神棚」女子
40歳のとき、佐藤さんは友人の紹介で一人の女性と出会う。30代前半の看護師、Aさんだ。最初の飲み会での印象はとてもよかったという。
「派手さはないけれど、清潔感があって、ニコニコしながらみんなの話を聞いていました。看護師さんという激務のせいか、どこか慈愛に満ちた雰囲気があって、この人なら穏やかな家庭が築けそうだと直感したんです」
トントン拍子に交際がスタートしたが、初デートから佐藤さんにはどうしても気になることがあった。Aさんはいつも、IKEAの巨大な青いビニールバッグをパンパンに膨らませて持ち歩いているのだ。
「仕事終わりだから着替えでも入っているのかな、と思っていました。でも、休日の美術館デートでも、銀座の少し良いレストランでも、彼女はIKEAのビニールバッグを持って現れるんです。さすがに3回目のデートで、『それ、中身は何が入ってるの？』と聞きました」
気になって尋ねると、Aさんはきょとんとした顔で「神棚だけど？」と返した。
驚く佐藤さんを尻目に、彼女はビニールバッグの中から木製の祭壇一式を取り出した。Aさんいわく、これは持ち歩き用の小型のものだという。実は彼女はあるスピリチュアル団体に心酔しており、一日のうち数時間をその神棚の前で過ごしているようだ。
「神棚は高いところに置かなければいけないため、飲食店に入ると、店員さんにお願いして、その店で一番高い棚や鴨居の上に神棚を置くんです。レストランに入ったとき、毎回IKEAのビニールバッグを高いところに置く理由が、そのとき分かりました」
付き合っている間にも、Aさんはどんどんスピリチュアルの世界にハマっていき、会話はいつもその話題に。そこで佐藤さんは歩み寄るつもりで、「その団体の集まりに、僕も一度行っていいかな？」と聞いてみると、即座に拒否された。
「あなたのような一般の人が私たちの聖域に足を踏み入れるなんて、失礼極まりない！ 罰が当たるわよ！」
別れ話を切り出そうにも彼女の剣幕に押され、ズルズルと関係が続いていたある日、彼女から突然、「私、オーストラリアのアボリジニーに呼ばれたから、あっちの聖地へ行かないといけないの」と深刻な顔で打ち明けられた。
Aさんはそのままワーキングホリデー制度を利用し、文字通り風のように日本を去っていった。