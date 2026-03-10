SKE48・河村優愛「私がSKE48を引っ張ります！」“ハタチ”を迎えて快進撃！怒涛の目標20宣言
アイドルグループ・SKE48の河村優愛が1月31日に二十歳の誕生日を迎えた。2023年に12期生オーディションに合格。2025年1月にはTeam Eへの昇格発表（正規メンバーとしての活動は4月1日から）と、34thシングル『Tick tack zack』の選抜メンバーにも抜擢。また、3月18日にリリースされる36thシングル『サンダルだぜ』ではフロントメンバーのポジションを任され、粒揃いの若手が揃うグループ内において注目を集めるメンバーだ。彼女の晴れ舞台となった「二十歳のつどい」後にインタビューを実施。グループの顔として、一人の女性として、大人の階段を登りながら個性と向き合う彼女の今に迫った。
（※取材日は誕生日前の2026年1月12日）
◆“大人”を実感したタイミング
──「二十歳のつどい」お疲れさまでした。『二十歳』になるという実感が湧くイベントだったと思いますが、いまの心境は？
河村優愛（以下、河村）：ありがとうございます。そうですね、私自身まだ子どもっぽいところもありますし、まだ19歳なのでまだ10代なんじゃないかって疑ってます（笑）。「もう20歳なんだ？ 見えないなぁ」という気持ちが本音です。
──まだ心が追いついていないような感じですね。
河村：でも、年金のお知らせが来たとき「あ、私って20歳だ！」ってちょっとだけ実感しました！ 年金を払うって大人からだと思うし。
──通知が来たときはびっくりしますよね。お金の話でいうと、「投資がしたい」と「二十歳のつどい」で話していましたね。
河村：投資については、「NISA」っていう名称くらいしか知らないんですけど、これから株やお金の知識を勉強して、「この子は投資系アイドルなんだ」って思われるようになりたいなーと思って。“実はインテリ系”というギャップを感じてもらえる大人になろうと思ってます。
──ちなみに、文系か理系かでいうと、河村さんはどっちですか？
河村：私は「リケジョ」です。国語はD判定だけど、物理や数学は好きだし成績もよかったんですよ！
──大人になることに「自立」とあげていましたが、具体的にはどんな行動でしょうか？
河村：まずは身近なところから、自炊や一人旅をしてみたいです。今は実家暮らしなので、親に頼ることが多いんですけど、自分で生活してみたいという気持ちがあって。一人暮らしの経験を積んでみたいんです。
◆ソロ活動で個性を伝えたい
──仕事面では、SKE48以外のお仕事も増えてきましたよね。
河村：そうなんです。ありがたいことに、年始から名古屋栄三越さんの鏡開きイベントに呼んでいただいたり、（大村）杏さんと新幹線のファッションショーイベント（「SKE48新幹線 全力走行 -いこーぜ!!!衣装展-」）にも参加させていただきました。「河村優愛を呼びたい！」と思ってもらえるように、今年はもっとお仕事を頑張っていきたいと強く思っています。
──会見では「いい大人に変化したい」と仰ってましたし、変わりたいという意識が伝わってきました。
河村：一番は、河村優愛としてひとりでテレビに出ることが目標です。最近だと、相川暖花さんや坂本真凛さんがひとりでテレビ番組に呼ばれているじゃないですか。私も2人のようにテレビで活躍したいと感じました。
──例えば、相川さんは「SNSでのバズり」をきっかけにテレビに進出しました。河村さんは、どんな強みを武器にしたいですか？
河村：私は、結構ものごとを斜めから見ているって人に言われるし、自分でもそう思うんです。だから、みんなとはちょっと違う視点から発言して、「あれ、河村優愛って面白いんじゃない？」と思ってもらえたら嬉しい。そのために、自分の個性を人に伝えるための努力もしていかないと、と思っているところです。語彙力をつけたいから、読書量を増やすのも今年の裏目標です。
（※取材日は誕生日前の2026年1月12日）
──「二十歳のつどい」お疲れさまでした。『二十歳』になるという実感が湧くイベントだったと思いますが、いまの心境は？
河村優愛（以下、河村）：ありがとうございます。そうですね、私自身まだ子どもっぽいところもありますし、まだ19歳なのでまだ10代なんじゃないかって疑ってます（笑）。「もう20歳なんだ？ 見えないなぁ」という気持ちが本音です。
──まだ心が追いついていないような感じですね。
河村：でも、年金のお知らせが来たとき「あ、私って20歳だ！」ってちょっとだけ実感しました！ 年金を払うって大人からだと思うし。
──通知が来たときはびっくりしますよね。お金の話でいうと、「投資がしたい」と「二十歳のつどい」で話していましたね。
河村：投資については、「NISA」っていう名称くらいしか知らないんですけど、これから株やお金の知識を勉強して、「この子は投資系アイドルなんだ」って思われるようになりたいなーと思って。“実はインテリ系”というギャップを感じてもらえる大人になろうと思ってます。
──ちなみに、文系か理系かでいうと、河村さんはどっちですか？
河村：私は「リケジョ」です。国語はD判定だけど、物理や数学は好きだし成績もよかったんですよ！
──大人になることに「自立」とあげていましたが、具体的にはどんな行動でしょうか？
河村：まずは身近なところから、自炊や一人旅をしてみたいです。今は実家暮らしなので、親に頼ることが多いんですけど、自分で生活してみたいという気持ちがあって。一人暮らしの経験を積んでみたいんです。
◆ソロ活動で個性を伝えたい
──仕事面では、SKE48以外のお仕事も増えてきましたよね。
河村：そうなんです。ありがたいことに、年始から名古屋栄三越さんの鏡開きイベントに呼んでいただいたり、（大村）杏さんと新幹線のファッションショーイベント（「SKE48新幹線 全力走行 -いこーぜ!!!衣装展-」）にも参加させていただきました。「河村優愛を呼びたい！」と思ってもらえるように、今年はもっとお仕事を頑張っていきたいと強く思っています。
──会見では「いい大人に変化したい」と仰ってましたし、変わりたいという意識が伝わってきました。
河村：一番は、河村優愛としてひとりでテレビに出ることが目標です。最近だと、相川暖花さんや坂本真凛さんがひとりでテレビ番組に呼ばれているじゃないですか。私も2人のようにテレビで活躍したいと感じました。
──例えば、相川さんは「SNSでのバズり」をきっかけにテレビに進出しました。河村さんは、どんな強みを武器にしたいですか？
河村：私は、結構ものごとを斜めから見ているって人に言われるし、自分でもそう思うんです。だから、みんなとはちょっと違う視点から発言して、「あれ、河村優愛って面白いんじゃない？」と思ってもらえたら嬉しい。そのために、自分の個性を人に伝えるための努力もしていかないと、と思っているところです。語彙力をつけたいから、読書量を増やすのも今年の裏目標です。