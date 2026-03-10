お笑いコンビ、ブラックマヨネーズ吉田敬（52）が10日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組ではワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているチェコの代表のユニホームの話題を取り上げた。

胸の「CESKO」の下にカタカナでチェコと日本語が書かれ、袖には富士山がデザインされ、ハジム監督の背番号「89」は前回大会の侍ジャパンの栗山監督と同じで、日本語で「野球」を意味することなど、SNSでも「日本愛を感じる」と話題になっている。

2大会連続WBC出場のチェコ代表は23年の前回大会、デッドボールを受けた際に全力疾走で無事をアピールするなど多くの話題を集めた。

MCの青木源太アナは「決して強豪国とは言えないチェコ代表ですが、節々に日本へのリスペクトが感じられて、日本人としても応援したいなという気持ちになる」と話すと、吉田は「89番が野球とも読めるとか、富士山が描かれているユニホームとか、3点ぐらいええかな」とうなずいた。1次ラウンド最終戦となる10日チェコ戦（東京ドーム）に「ちょっともう心を動かされています」とチェコ代表の奮闘にも期待を寄せた。