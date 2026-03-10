Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が１０日、本拠地の札幌・宮の沢白い恋人サッカー場で今季初練習を行った。１月１２日に沖縄で始まったキャンプは、熊本、千葉と続き、２か月たって終了。ようやくホームに腰を据えることができ、今季から指揮を執る川井健太監督（４４）は「今日初めて練習させていただいて。雰囲気も含めて良かったですし、帰ってきたという感じですね」と表情を緩めた。

練習場がある札幌・西区の練習開始時の午前１０時の気温は１・４度。降雪もある中、選手はポジション別のメニューなど意欲的に汗を流した。川井監督は「選手の表情を見てもやっぱり違うなというふうに思いました。うれしかったんじゃないかな」とリフレッシュ効果を強調した。

今季はここまで５試合を戦い１勝４敗。９０分勝利は一度もなく、勝ち点２で東地区Ｂの最下位にとどまる。指揮官は「結果的にはやはり良くないですね。これは誰がどう見てもそうなんですけど」と低迷を受け入れた上で「我々にしか分からない成長している部分はあるが、中身と結果のところはもっともっと追求しないといけない」と巻き返しへの思いを強くした。

今季初めての練習を見ようと多くのサポーターも詰めかけた。「悪条件の中で来ていただけるというのは本当に感謝しかない」。川井監督はそう言って頭を下げ「あとは僕たちが結果として返せるようにしたい」。次節１４日のアウェー・磐田戦で、まずは２連敗中の現状を食い止めに行く。