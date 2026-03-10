働き方改革が進む一方で、若手社員はどの時点で「働きすぎ」と感じるのか。長時間労働という言葉の基準が揺らぐ中、２０代正社員の意識を探った調査から従来の感覚よりも早い段階で負担を感じる実態が浮かび上がった。

教育研修事業や採用支援事業を手掛ける株式会社ジェイックは、２０代の正社員を対象に「働きすぎの境界線」に関する調査を実施した。調査は２０２６年２月９日から１４日にかけて行われ、同社の就職支援サービスを利用して入社した若手社員１４２人が回答した。

自分の働き方について「働きすぎでワークライフバランスが保てていないと感じることがあるか」を尋ねたところ、「頻繁にある」が９．１％、「時々ある」が２６．１％となり、合わせて３５．２％と３割以上が働きすぎを実感していることが分かった。一方、「あまりない」は３６．６％、「全くない」は２８．２％だった。

「働きすぎ」と感じる残業時間については、「２０〜３０時間未満」が２４．６％で最も多く、「３０〜４５時間未満」が２３．２％、「４５時間以上」が１９．７％と続いた。結果として、６７．５％が「月２０時間以上」で働きすぎと感じると回答しており、月２０日勤務の場合、１日あたりおよそ１時間の残業が心理的な境界線になっている計算になる。

残業時間以外で負担を感じる要因としては、「過度なマルチタスク」と「休日が少ない」がそれぞれ５１．４％で最多となり、「適切な教育やサポートがない状態で責任の重い仕事を行う」が４７．２％、「上司の顔色伺いや社内調整による気疲れ」が３３．８％と続いた。業務量だけでなく、働き方や職場環境が負担感に大きく影響している様子がうかがえる。

忙しくても前向きに働ける条件としては、「仕事量や成果に見合った昇格・給与などの対価」が４３．０％で最多となり、「将来のキャリアに役立つスキルが身に付く成長」が１８．３％、「上司や顧客からの感謝」が１６．２％と続いた。単に負担を減らすだけでなく、評価や成長実感が若手社員のモチベーションを左右していることが示された。