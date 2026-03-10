演歌歌手の坂本冬美がデビュー４０年目の節目を迎え、記念シングル「遠い昔の恋の歌」（ユニバーサル）を出した。

昨年末のＮＨＫ紅白歌合戦で聴かせた「夜桜お七」の情念とは打って変わって、心の片隅に残る淡い思いを歌声にのせた。（鶴田裕介）

＜もしもあの時なにもかも 捨ててついて行ってたなら＞

別れた相手と思わぬ再会を果たし、過ぎ去りし日々の記憶がよみがえるさまを描いた歌は、同い年のシンガー・ソングライター、川村結花が手がけた。１５年ほど前、テレビ番組のために曲を作ってもらった縁があり、今回「等身大」をテーマに川村に楽曲制作を依頼したところ「待ってました。実は冬美さんのために１０年前に書いて温めていた曲があるんです」と返事があった。そして、受け取ったのがこの歌だった。

「この４０年、もちろん恋愛もしましたし、結婚を意識した人もいました。でも歌を選んでここまで来た。間違っていなかったという思いはあるんですが、あの時違う選択をしていたら、どんな人生だったんだろう」。一人の女性としては幸せだったかもしれない。でも、歌手としては違う４０年を迎えていたのでは――。「この詞を見た時に、初めてそんなことを思いましたね」

ただ、歌唱は決してじめっとしておらず、むしろカラリと前を向いているような印象を受ける。「これまで歩んできた自分全てがいとおしい、と思えたんです。立ち止まって人生を振り返った時に、切なさやほろ苦さ、そういう思い以上に」。個人の物語を超えて聴き手一人ひとりの記憶に訴えかける。歌手という職業のすごみを伝える、見事な作品に仕上がった。

１９８７年に「あばれ太鼓」で華々しくデビューを飾り、「夜桜お七」「また君に恋してる」と強力なヒット曲を生み続けてきた。周りからは順風満帆に見えても、経験を積めば積むほど力不足を感じるようになったと振り返る。「親友の藤あや子さんは寝起きでもいい声が出る。私は準備して準備して、やっと本番を迎えられる。コンプレックスとの闘いは続いています」と苦笑する。

今でも舞台の幕が開く前は緊張し、観客の拍手を受けると「なんて幸せなんだろう」とうれしくなる。４０年目を迎えても変わらない感覚だ。「浮き沈みのある厳しい世界ですから。でも、この４０年が、何があってもお客様が受け止めてくれるという自信みたいなものにつながっているのかな」

謙虚に、しかし確信を込めた口調で語った。