大谷翔平（３１）擁するドジャースの大型補強はまだ終わっていないようだ。複数の米メディアが９日（日本時間１０日）、昨季１３勝をマークしたツインズのエース、ジョー・ライアン投手（２９）をトレードで獲得する可能性があると報じた。

「ＣＢＣスポーツ」は同じ先発右腕のベイリー・オーバー投手（３０）とともにツインズでトレード候補となっていると指摘した上で「ライアンの契約はオーバーと同じく２年残っているが、彼の方が優れており、より魅力的なターゲットだ。７月にはライアンがトレード対象になる可能性が高いだろう」とし、早期の移籍先候補としてドジャース、パドレス、ヤンキースの３球団を挙げた。

一方、「ヘビー」もライアンがトレード候補になっていることを伝え「ライアンはスター選手だから、今シーズンのローテーションの強化を目指す複数のチームが彼を追いかけるのは間違いない」「ドジャースの現ロースターを見るとライアンのような、もう一人の影響力のある先発投手が必要だと主張するのは妥当だろう。彼を獲得すれば、間違いなくローテーションをさらに強化される。そのためドジャースはさらに倒しにくくなるだろう」とドジャースが最有力とした。

ライアンは昨季、１３勝１０敗、防御率３・４２、１７１回を投げて１９４奪三振と奪三振率１０・２１を誇り、昨夏のオールスター戦に初出場した。ＷＢＣ米国代表にも選出されていたが、開幕直前に右腰の張りを訴え、辞退した。

