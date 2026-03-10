高橋みなみ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/03/10】元AKB48でタレントの高橋みなみが3月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。意外なハプニングから生まれた手料理を公開し、話題を呼んでいる。

◆高橋みなみ、生姜焼き調理中にハプニング


高橋は「鶏肉の生姜焼き食べたいなーって作り始めたら最後の最後で生姜のチューブ使い切ったの思い出してw ま、いいかとニンニクに変更。結果美味しい」と明かし、照りよく焼かれた鶏肉に茄子が添えられた一皿を公開した。

◆高橋みなみの手料理に反響


この投稿に、ファンからは「ハプニングも味方にしちゃうの流石」「ニンニク鶏も絶対美味しい」「いつも美味しそう」「茄子の照りがたまらない」「真似して作ってみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

