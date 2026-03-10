秋野暢子、娘夫婦のダイエットに合わせた手料理2品公開「効果があらわれてスリムになってます」
【モデルプレス＝2026/03/10】女優の秋野暢子が、自身のInstagramを更新。娘夫婦のダイエットに合わせた夕食メニューを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】69歳ベテラン女優「ダイエットにぴったり」ごぼう・こんにゃくなど使ったヘルシー料理
秋野は「娘夫婦のダイエットに合わせて 今夜のオカズは少なめです」とつづり、料理写真を複数枚投稿。牛肉とゴボウ、こんにゃくの炒め煮や、きのこと明太子、梅干しの和物のレシピを紹介し、それぞれが丁寧にお皿に盛られた写真を披露した。秋野は「カロリー低い」と料理の特徴を紹介し「今夜はめちゃ少なめのオカズになりました。娘夫婦はダイエットの効果があらわれてスリムになってます」と、ダイエットの成果も明かしている。
この投稿には「美味しそう」「体に良さそう」「参考になる」「ダイエットにぴったり」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】69歳ベテラン女優「ダイエットにぴったり」ごぼう・こんにゃくなど使ったヘルシー料理
◆秋野暢子、娘夫婦のダイエットに合わせた料理披露
秋野は「娘夫婦のダイエットに合わせて 今夜のオカズは少なめです」とつづり、料理写真を複数枚投稿。牛肉とゴボウ、こんにゃくの炒め煮や、きのこと明太子、梅干しの和物のレシピを紹介し、それぞれが丁寧にお皿に盛られた写真を披露した。秋野は「カロリー低い」と料理の特徴を紹介し「今夜はめちゃ少なめのオカズになりました。娘夫婦はダイエットの効果があらわれてスリムになってます」と、ダイエットの成果も明かしている。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「体に良さそう」「参考になる」「ダイエットにぴったり」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】