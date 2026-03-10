JACK IN THE DONUTSの春限定♡いちご＆ブルーベリーの贅沢ドーナツ8種登場

「世界のドーナツ」をテーマに、多彩なドーナツを展開するJACK IN THE DONUTSから、春の期間限定ドーナツが登場。2026年3月18日（水）よりいちごシリーズ4種、4月24日（金）よりブルーベリーシリーズ4種が順次発売されます。果実の甘酸っぱさとドーナツのやさしい甘さが調和した、春から初夏にぴったりの味わい♡お花見やピクニックなど、春のおでかけ気分を盛り上げてくれる季節限定スイーツです。

いちごの甘酸っぱさ広がる第1弾



春の訪れを感じるいちごシリーズは、華やかな見た目と果実感たっぷりの味わいが魅力。

ブランド人気の生マラサダやオールドファッションをベースに、いちごの甘酸っぱさをバランスよく楽しめる4種類が登場します。

いちごの生マラサダ

価格：363円(税込)

ふわっとなめらかな生地に、濃厚いちごホイップをたっぷり。ひと口で広がるジューシーないちごの甘酸っぱさが魅力です。

濃厚いちごグレーズファッション

価格：253円(税込)

大人気のオールドファッションに、果実感あふれる濃厚いちごグレーズをコーティング。見た目も味も華やかな一品。

練乳いちごミルクチョコファッション

価格：275円(税込)

練乳ホワイトチョコとマーブル状のいちごソースがアクセント。ミルキーな甘さといちごの酸味が絶妙に広がります。

いちごのミルフィーユドーナツ

価格：385円(税込)

サクッと香ばしいクロワッサンドーナツに、果肉感たっぷりのいちごとカスタードを重ねた贅沢ドーナツ。ミルフィーユをイメージした華やかな味わいです。

販売期間：3月18日(水)～無くなり次第終了

ブルーベリーの爽やかな第2弾

濃厚ブルーベリー生マラサダ

価格：363円(税込)

ふわっとなめらかな生地にブルーベリーホイップをたっぷり。果実感のあるクリームが広がる贅沢なマラサダ。

ブルーベリーグレーズチョコファッション

価格：297円(税込)

甘酸っぱいブルーベリーグレーズとチョコのコクが相性抜群。ザクザクのチョコクランチ食感が楽しいリッチなドーナツ。

ブルーベリーレアチーズサンド

価格：385円(税込)

爽やかなブルーベリーと、なめらかなレアチーズクリームをサンド。酸味とコクのバランスが楽しめる、甘さ控えめの一品。

濃厚プレミアブルーベリーグレーズ

価格：275円(税込)

ブルーベリーの果実感をぎゅっと凝縮。食感がクセになる濃厚な味わい。

ブルーベリーシリーズは、甘酸っぱい果実感と軽やかな後味が特徴。ザクザク食感やレアチーズのコクなど、味と食感のバリエーションも楽しめます。

販売期間：4月24日(金)～無くなり次第終了

販売店舗：全国の『JACK IN THE DONUTS』計33店舗

※恵比寿店での販売はございません。

※濃厚プレミアブルーベリーグレーズのみ小倉店でのお取り扱いがございません。

春のおでかけにぴったりの限定ドーナツ



甘酸っぱいフルーツの美味しさをぎゅっと詰め込んだJACK IN THE DONUTSの春限定ドーナツ。華やかな見た目と食べごたえのある味わいは、お花見やピクニックのおやつにもぴったりです♡

季節ならではのいちごとブルーベリーのシリーズで、春から初夏にかけてのスイーツタイムをもっと楽しくしてみてはいかがでしょうか。

気になる方は、なくなり次第終了なのでぜひ早めにチェックしてみてください♪