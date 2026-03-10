JACK IN THE DONUTSの春限定♡いちご＆ブルーベリーの贅沢ドーナツ8種登場
「世界のドーナツ」をテーマに、多彩なドーナツを展開するJACK IN THE DONUTSから、春の期間限定ドーナツが登場。2026年3月18日（水）よりいちごシリーズ4種、4月24日（金）よりブルーベリーシリーズ4種が順次発売されます。果実の甘酸っぱさとドーナツのやさしい甘さが調和した、春から初夏にぴったりの味わい♡お花見やピクニックなど、春のおでかけ気分を盛り上げてくれる季節限定スイーツです。
いちごの甘酸っぱさ広がる第1弾
春の訪れを感じるいちごシリーズは、華やかな見た目と果実感たっぷりの味わいが魅力。
ブランド人気の生マラサダやオールドファッションをベースに、いちごの甘酸っぱさをバランスよく楽しめる4種類が登場します。
いちごの生マラサダ
価格：363円(税込)
ふわっとなめらかな生地に、濃厚いちごホイップをたっぷり。ひと口で広がるジューシーないちごの甘酸っぱさが魅力です。
濃厚いちごグレーズファッション
価格：253円(税込)
大人気のオールドファッションに、果実感あふれる濃厚いちごグレーズをコーティング。見た目も味も華やかな一品。
練乳いちごミルクチョコファッション
価格：275円(税込)
練乳ホワイトチョコとマーブル状のいちごソースがアクセント。ミルキーな甘さといちごの酸味が絶妙に広がります。
いちごのミルフィーユドーナツ
価格：385円(税込)
サクッと香ばしいクロワッサンドーナツに、果肉感たっぷりのいちごとカスタードを重ねた贅沢ドーナツ。ミルフィーユをイメージした華やかな味わいです。
販売期間：3月18日(水)～無くなり次第終了
ブルーベリーの爽やかな第2弾
濃厚ブルーベリー生マラサダ
価格：363円(税込)
ふわっとなめらかな生地にブルーベリーホイップをたっぷり。果実感のあるクリームが広がる贅沢なマラサダ。
ブルーベリーグレーズチョコファッション
価格：297円(税込)
甘酸っぱいブルーベリーグレーズとチョコのコクが相性抜群。ザクザクのチョコクランチ食感が楽しいリッチなドーナツ。
ブルーベリーレアチーズサンド
価格：385円(税込)
爽やかなブルーベリーと、なめらかなレアチーズクリームをサンド。酸味とコクのバランスが楽しめる、甘さ控えめの一品。
濃厚プレミアブルーベリーグレーズ
価格：275円(税込)
ブルーベリーの果実感をぎゅっと凝縮。食感がクセになる濃厚な味わい。
ブルーベリーシリーズは、甘酸っぱい果実感と軽やかな後味が特徴。ザクザク食感やレアチーズのコクなど、味と食感のバリエーションも楽しめます。
販売期間：4月24日(金)～無くなり次第終了
販売店舗：全国の『JACK IN THE DONUTS』計33店舗
※恵比寿店での販売はございません。
※濃厚プレミアブルーベリーグレーズのみ小倉店でのお取り扱いがございません。
春のおでかけにぴったりの限定ドーナツ
甘酸っぱいフルーツの美味しさをぎゅっと詰め込んだJACK IN THE DONUTSの春限定ドーナツ。華やかな見た目と食べごたえのある味わいは、お花見やピクニックのおやつにもぴったりです♡
季節ならではのいちごとブルーベリーのシリーズで、春から初夏にかけてのスイーツタイムをもっと楽しくしてみてはいかがでしょうか。
気になる方は、なくなり次第終了なのでぜひ早めにチェックしてみてください♪