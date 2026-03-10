1年半で体重は89kgから48.2kgー。外見に加えてメンタルも劇的に変化した32歳会社員・たけさんのビフォーアフター動画がYouTubeで公開され、大きな反響を呼んでいます。



【動画】ウエストは115センチから72センチに激変しました

投稿したのは、東京・青山の美容師マツカワリュウドウさんが運営するYouTubeチャンネル「マツカワリュウドウBASSARIヘアチャンネル」（@ryudo_matsukawa）。ヘアカットや提携先ジムでのトレーニングによるイメチェンを通して、容姿に悩む女性を大変身させる人気企画で知られています。



今回の動画は、ヘアメイクだけでなくボディメイクも含めて変身させる「#シンデレラは努力する」という企画。長期にわたり本人を支えてきたパーソナルジムの担当トレーナー・shinさんに、たけさんの心と体が変わっていく1年半の裏側を聞きました。



1年で89kgから57.3kgに

動画の主役は、現在32歳の会社員・たけさん。トレーニングを始める前は体重89kgあり、「脂肪を落として動きやすい身体になりたい」「母や天国の父にきれいな姿を見せたい」との思いから、shinさんのジムを訪れたといいます。



「いざ初回トレーニングを始めると自重スクワットさえできず、身体はかなり弱っていると感じました。まずは適度な運動と食事改善が課題でした」



shinさんの指導のもと適切な運動と食事を心がけ、1年間で31.7kg減量し、別人のように変身。しかし今回のYouTube企画では、さらに半年間の追い込みが始まりました。



「たけさんは謙虚で真面目な性格なので、メンタルのアプローチを大切にしながら一緒に楽しく正しい方法を続ければ、確実に変わっていくと感じていました」



メンタル面の変化も大きな鍵に

とはいえ、当初のたけさんは落ち込みやすい「お豆腐メンタル」でした。運動嫌いで、自己肯定感も低かったといいます。そこでshinさんが最初に行ったのは、あえて「小さな成功体験」を積ませる方針でした。



「最初からガッツリしたトレーニングはせず、まずはウォーキングと健康的な食事をメインにしました。身体が変わると自己肯定感が上がり、“もっと変えたい”とボディメイク自体が楽しくなります。その後に本格的なトレーニングへ移行しました」



辛い時期をなるべく避けるようにしていたものの、初期には泣きながら相談を受けた日もあったといいます。



「辛い時や諦めたくなった時というのは、自分がどうなりたいかを見失ってしまった時でもあります。『なぜボディメイクを始めたのか』『きれいになった後に何を楽しみにしていたのか』をもう一度本人から引き出すなど、メンタル面でのコーチングを行っていました」



本人の意志を再確認すると、スタート時の熱い想いやワクワク感が蘇り、気持ちが前向きに戻っていくとshinさんは話します。



たけさんは次第に「運動が楽しい」と感じるようになり、食事管理も徹底。どんどん減量が進みました。



「身体の変化を実感できれば、さらにトレーニングが楽しくなります。体の変化は都度確認していました」



見た目の変化と同時に、たけさんはエステの勉強にも挑戦。美容意識も大幅に向上したといいます。



「自分をもっと好きになれたからこその変化だと思います。痩せたことをきっかけにトレーナーになった方もいますし、多くの方の人生が変わっていくのを見ると本当に嬉しく思います」



さらに半年で10kg減量し、48.2kgに

半年間の追い込みにより、さらに10kgの減量に成功。最終的な体重は48.2kg。115センチあったウエストは72センチに変化し、パンツサイズは4XLからSへ大幅ダウンしました。



トレーニング開始から1年で体重は89kgから57.3kgに。さらに半年後には48.2kgとなり、合計で40.8kgの減量に成功しました。



今回の変化についてshinさんは、「技術以上にメンタルの変化が成功のカギだった」と話します。



「お客さまが望むのは筋肉をつけることや体重を落とすことではなく、美しく変わること。心や気持ち、精神状態を理解しメンタルの土台を整えないと、お互い100％でトレーニングに臨めません。時には追い込みますが、まずは精神状態を整え、楽しく続けることが大切だと感じます」



仕上げにマツカワさんのヘアメイクで大変身

動画の最後には、ヘアカット担当のマツカワさん、ヘアメイク担当のハヤカワさん達による最終仕上げの様子も披露。髪をバッサリとショートカットにし、華やかにメイクアップされた姿に、「高畑充希さんみたい」「めちゃくちゃ可愛いじゃねえか」「すごい頑張ったんだなぁ」と称賛の声が相次ぎ、動画には29万回以上の再生と多くのコメントが寄せられています。



ジムトレーナーのshinさんは、イメチェンにおいて、まずトレーニングを通してボディメイクを行う意義をこう語ります。



「現時点の最高の自分を知ることで自信がつき、やりたいことや選択肢が増えていくと思います。メイクやヘアメイクへの美容意識も高まり、さらに綺麗になっていく。いいサイクルですよね」



現在、たけさんはさらに高い目標へ挑戦中だそう。「常にワクワクする目標を更新しながら、楽しいライフスタイルを続けてもらいたい」とshinさんは話します。



最後に、たけさんのように同じ悩みを抱えた人へのアドバイスを尋ねました。



「お客様一人ひとりに悩みがあり、人生というストーリーがあります。健康面の悩みを解決したい、少しでも美しくなりたいと思ったら、その勢いのまま一歩踏み出してみてください。1年後にはきっと、“本当にやってよかった”と言っていると思います」