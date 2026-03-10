ガソリン代の節約で外出を控えるも…「我慢したストレスで食事量が増えてしまった」56歳男性の失敗
物価高が止まらず、なかなか給料も上がらないこのご時世、少しでも出費を抑えようと節約している人は多いでしょう。「おかげで○○万円も浮いた！」といった成功体験はあちこちで聞かれます。ただ、思ったより貯まらない、むしろ支出が増えてしまったという失敗談もいろいろあるようで……。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、56歳男性の失敗談をご紹介します。
家族構成：既婚（子あり）
雇用形態：正社員
職業：運送関係
世帯年収：約450万円
現在の年収や暮らしに満足しているか：どちらとも言えない
男性は自動車の燃料代が高くなったことをきっかけに、できるだけ外出するのを控えました。ただ、思わぬ落とし穴が……。
「普段行っていることを我慢したせいで、ストレスになってしまった」
結局は「無理をしない適当な範囲で、ストレスをためないように快適な生活をすること」が節約の一番の近道だと、男性は学んだようです。
＜調査概要＞
節約の体験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年8月28日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
回答者のプロフィール
燃料代の節約で外出を控える自動車のガソリン代の節約で失敗した56歳男性。「燃料代をはじめ、食料品や日用品までさまざまな物の値段が上がり始めたので、節約しようと思い立ちました」と語ります。
我慢の反動で増える出費「ストレスをためるとその分食事量が増えるなどして、節約にはならなかった」と男性は振り返ります。
