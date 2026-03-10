まるで「ちいさいアルファード」!? ド迫力な「アトレー」とは！

毎年1月に開催され、カスタムカーの祭典として熱狂的な盛り上がりを見せる「東京オートサロン」。

数多くのメーカーやショップが趣向を凝らしたモデルを披露するなか、2022年にダイハツが出展したコンセプトカー「アトレー プレミアム Ver.」は、今なお色褪せない異彩を放っています。

【画像】超カッコいい！ これがダイハツの「高級“軽バン”」です！（30枚以上）

ベースとなったのは、ダイハツのロングセラー商用車「ハイゼット」をルーツに持つ軽RV「アトレー」の上位グレード「RS」です。

もともとアトレーは、軽自動車ならではのコンパクトさとワンボックスの利便性を両立し、「第三の居場所」というキャッチコピーの通り、家や職場を離れて趣味を自由に楽しむための新感覚な一台として支持されてきました。

しかし、このコンセプトカーが纏ったのは、それとは一線を画す「クールさと迫力を備えたプレミアムな世界観」でした。

最大の注目点は、軽自動車とは思えない重厚感を放つフロントフェイスです。バンパーと一体化したブラックの大型グリルや、縦型のLEDデイライトを配したヘッドライトの造形は、まさにトヨタの高級ミニバン「アルファード」を彷彿とさせる、堂々としたもの。

商用車によくあるソリッドホワイトではなく、乗用車向けのパールホワイトで塗り上げられたボディは、通常はブラックの樹脂部分まで同色化され、ルーフのブラックとの鮮やかな2トーンカラーを実現しています。

足元を支える16インチのメッキ＆ブラックホイールやローダウンサスペンション、サイドストーンガードといったカスタマイズパーツも、高級感とスポーティさの高度な両立に一役買っています。

プレミアムへのこだわりはインテリアでも随所に見受けられ、ダイヤモンドステッチが施されたホワイトの本革風シートカバーや、外装と同じくブラックとホワイトをあしらったコントラストパネル、さらにはLEDフロアイルミネーションが、特別な空間を演出しています。

※ ※ ※

残念ながら、2022年の出展当初からアトレー プレミアム Ver.は「公道走行・販売不可」のカスタマイズカーとされており、市販化に関する追加情報は届いていません。

一方で、ダイハツの歩みは着実に進化を続けており、2026年2月2日には、軽商用バン分野で同社初となる量産バッテリー電気自動車（BEV）「e-ハイゼットカーゴ」と「e-アトレー」を発売しました。

この新たな電動化の波を受け、次回の「東京オートサロン2027」では、進化したe-アトレーをベースにした最新カスタムカーが登場するかもしれません。