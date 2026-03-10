「ファンタスティック」「美しいゴール」日本代表復帰に前進！ドイツ強豪から鮮烈弾の24歳MFを海外絶賛！「試合を通して創造性を発揮」
現地３月７日に開催されたブンデスリーガの第25節で、鈴木唯人が所属するフライブルクは強豪レバークーゼンとホームで対戦。３−３のドローに終わった。
この試合にトップ下で先発した好調の鈴木は、圧巻のパフォーマンスを披露。１−１で迎えた43分には、自ら起点となったカウンター攻撃で、長い距離を走ってゴール前へ走り込み、右サイドからのクロスをダイレクトシュート。見事にネットを揺らしてみせた。
今季のリーグ戦４点目を決めた24歳を海外メディアも絶賛。『SPORTS DUNIA』はチーㇺ最高の８点をつけ、こう評している
「鈴木はファンタスティックなパフォーマンスを見せた。フライブルクが２−１とするリードをもたら美しいゴールを決め、試合を通して創造性を発揮した。常にボールを探し、チャンスを作ろうとし、７回もボールを奪取した。ダイナミックで影響力のあるプレーは、勝者にふさわしいものだった」
昨年９月以来の日本代表復帰に、また一歩前進した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】自ら起点→圧巻フィニッシュ！鈴木唯人の鮮烈ダイレクト弾
この試合にトップ下で先発した好調の鈴木は、圧巻のパフォーマンスを披露。１−１で迎えた43分には、自ら起点となったカウンター攻撃で、長い距離を走ってゴール前へ走り込み、右サイドからのクロスをダイレクトシュート。見事にネットを揺らしてみせた。
「鈴木はファンタスティックなパフォーマンスを見せた。フライブルクが２−１とするリードをもたら美しいゴールを決め、試合を通して創造性を発揮した。常にボールを探し、チャンスを作ろうとし、７回もボールを奪取した。ダイナミックで影響力のあるプレーは、勝者にふさわしいものだった」
昨年９月以来の日本代表復帰に、また一歩前進した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】自ら起点→圧巻フィニッシュ！鈴木唯人の鮮烈ダイレクト弾