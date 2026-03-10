65歳・岸本加世子、実父＆育ての父“2人”を介護 「やってもらってるのに…元漁師だから口調もきついし」振り返り
俳優の岸本加世子（65）が、10日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。実父と育ての父、2人の介護について語った。
【写真】懐かしい＆若い！約40年前の岸本加世子
実父は「介護して看取った」と説明。さらに、母の再婚相手となった育ての父がおり、現在介護をしているという。司会の黒柳徹子から「介護はどうですか？」と聞かれ、「最初は手探りで何がなんだかわからなくて…ケアマネジャーさんとかヘルパーさんとかに教えてもらいながら始まりました」と振り返った。
亡くなった実父は「再婚した奥さんが亡くなって、身寄りが私しかいなくて」と説明。「奥様が亡くなった時にはもう、要介護2の状態で1人だったので…」と、引き取ったことを明かした。岸本が仕事の際は、「今の育ての父が通って、おむつ替えてくれたり。ありがたかったですね」と感謝。実父の介護は「ものすごく気性が荒いんですよ。やってもらってるのに…元漁師だから口調もきついし」と苦労を語り、介護を手伝った育ての父について「ものすごく我慢強いので『うんうん』って言って世話してくれて。ありがたかったですね」と語った。
